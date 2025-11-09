¿Error o falta? Paulo Díaz es víctima de polémica jugada y sufre con golazo de Boca Juniors

Paulo Díaz sufre con las críticas en el Superclásico 265 entre Boca Juniors y River Plate. El seleccionado nacional protagonizó una confusa jugada en el primer tanto de los xeneizes y se llenó de críticas por su cometido.

Pese a que en la previa se habló que es el “clásico más importante del mundo”, el primer tiempo fue prácticamente un somnífero. A tal punto que la ocasión más clara llegó recién en el minuto 46.

Un largo pelotazo de Ayrton Costa, terminó con Exequiel Zeballos solo frente a Armani para poner el 1-0. El tema es que en medio de la jugada Paulo Díaz no alcanzó a conectar el balón y se le culpó de la primera anotación de los xeneizes.

La polémica jugada de Paulo Díaz

“Pasó de largo el chileno”, indicó de entrada el Pollo Vignolo. Luego Diego Latorre siguió cargándole la mano al central nacional. “No hay contacto, de Giménez sobre Díaz”, recalcó el ex delantero.

El tema que generó las dudas fue una cámara desde otro ángulo donde se apreció que el delantero de Boca sí hace un desplazamiento indebido. Incluso desde la banca de Marcelo Gallardo se reclamó por la falta contra Paulo Díaz.

En River reclamaron está falta de Giménez sobre Paulo Díaz.

Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez desistió de acudir al VAR y finalmente se mantuvo el cobro a favor del elenco xeneize. Para peor, en el comienzo del segundo tiempo Miguel Merentiel puso el 2-0. Lo que hizo aún más complicada la tarde para el defensa chileno.