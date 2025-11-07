Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

DT bicampeón con U de Chile propone curiosos refuerzos para el Chuncho 2026: ex UC o ex Colo Colo

El bicampeón con la U, César Vaccia, propuso a Enzo Roco o Paulo Díaz como refuerzos para Universidad de Chile, con el respectivo argumento.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
César Vaccia pide como refuerzo de la U a campeón con Chile formado en la UC.
© MEXSPORT/PHOTOSPORTCésar Vaccia pide como refuerzo de la U a campeón con Chile formado en la UC.

Pese a que el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, se niega a pensar en la próxima temporada, con los azules o fuera del CDA, en lógico que en Azul Azul ya están dando los primeros pasos o formando los cimientos de lo que será el plantel para la próxima temporada.

Hay nombres que empiezan a armar sus maletas y otros que entran en órbita. Mientras, el DT bicampeón con la U, César Vaccia, opinó sobre qué jugadores debería interesarse el Chuncho como refuerzos.

En conversación con BolaVip Chile, Vaccia manifestó que como volante central “me traería de vuelta a Lorenzo Reyes“, quien con 34 años milita actualmente en Ñublense, con paso por los azules entre 2016 y 2018.

El gran problema de U de Chile con la salida de Gustavo Álvarez: “Costó seis años encontrar…”

ver también

El gran problema de U de Chile con la salida de Gustavo Álvarez: “Costó seis años encontrar…”

Cruzado campeón de Copa Centenario y ex Colo Colo

Pero no fue lo único: Vaccia considera primordial reforzar la defensa y dio dos nombres… un campeón de América con La Roja y formado en Universidad Católica y un chileno de River Plate con breve paso por Colo Colo.

César Vaccia pide a Enzo Roco o Paulo Díaz y Lorenzo Reyes como refuerzos de la U.

César Vaccia pide a Enzo Roco o Paulo Díaz y Lorenzo Reyes como refuerzos de la U.

Yo traería un central. Intentaría con Enzo Roco o con Paulo Díaz, que no está jugando. Creo que son abordables. Te diría tráiganme a Alessandro Bastoni, a Gabriel o a William Saliba, pero eso es hablar tonteras“, expuso.

Publicidad

Vaccia sentenció que “no tienes que pensar en que aquí se van a valorizar y van a verlos. No, es para fortalecer el equipo, porque ellos están ya justo en la etapa final“.

La verdadera razón que mantiene a Enzo Roco fuera de las canchas y sin poder debutar en su nuevo club

ver también

La verdadera razón que mantiene a Enzo Roco fuera de las canchas y sin poder debutar en su nuevo club

Enzo Roco se encuentra actualmente en el Fatih Karagümrük de la Primera División de Turquía, recuperado hace sólo semanas de una lesión de ligamentos cruzados.

Lee también
El duro motivo por el que Enzo Roco aún no puede debutar en Turquía
Chile

El duro motivo por el que Enzo Roco aún no puede debutar en Turquía

El presente de uno de los olvidados campeones de la Roja
Selección Chilena

El presente de uno de los olvidados campeones de la Roja

El campeón de América con La Roja que habló de regresar a la UC
Universidad Católica

El campeón de América con La Roja que habló de regresar a la UC

El particular examen médico la U le hizo al plantel previo a Limache
U de Chile

El particular examen médico la U le hizo al plantel previo a Limache

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo