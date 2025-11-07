Pese a que el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, se niega a pensar en la próxima temporada, con los azules o fuera del CDA, en lógico que en Azul Azul ya están dando los primeros pasos o formando los cimientos de lo que será el plantel para la próxima temporada.

Hay nombres que empiezan a armar sus maletas y otros que entran en órbita. Mientras, el DT bicampeón con la U, César Vaccia, opinó sobre qué jugadores debería interesarse el Chuncho como refuerzos.

En conversación con BolaVip Chile, Vaccia manifestó que como volante central “me traería de vuelta a Lorenzo Reyes“, quien con 34 años milita actualmente en Ñublense, con paso por los azules entre 2016 y 2018.

Cruzado campeón de Copa Centenario y ex Colo Colo

Pero no fue lo único: Vaccia considera primordial reforzar la defensa y dio dos nombres… un campeón de América con La Roja y formado en Universidad Católica y un chileno de River Plate con breve paso por Colo Colo.

César Vaccia pide a Enzo Roco o Paulo Díaz y Lorenzo Reyes como refuerzos de la U.

“Yo traería un central. Intentaría con Enzo Roco o con Paulo Díaz, que no está jugando. Creo que son abordables. Te diría tráiganme a Alessandro Bastoni, a Gabriel o a William Saliba, pero eso es hablar tonteras“, expuso.

Vaccia sentenció que “no tienes que pensar en que aquí se van a valorizar y van a verlos. No, es para fortalecer el equipo, porque ellos están ya justo en la etapa final“.

Enzo Roco se encuentra actualmente en el Fatih Karagümrük de la Primera División de Turquía, recuperado hace sólo semanas de una lesión de ligamentos cruzados.