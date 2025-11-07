Universidad de Chile derrotó a Everton en el duelo pendiente de la Liga de Primera y vuelve a la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores restando cuatro fecha para el final del torneo nacional. Eso sí, los azules lamentan la eliminación en semifinales de Copa Sudamericana y caerse en la pelea por el campeonato.

Ahora en el Chuncho se mentalizan en el partido de este domingo contra Deportes Limache, en medio de la agitación por el nebuloso futuro de Gustavo Álvarez en la banca.

En el programa F90 de ESPN, el ex defensor de la Católica y la selección chilena, Dante Poli, dejó críticas para el actuar del técnico azul, cuestionando que sus palabras de amor incondicional a la U contrastan con las dudas sobre su continuidad que dejan su declaraciones.

ver también Pinilla desesperado por U de Chile: no duda que Álvarez se quiera ir, pero exige que Azul Azul logre retenerlo

Poli: Álvarez debe hablar con Clark

“Con todo el respeto que le tengo a Álvarez, que es inmenso, lo que yo esperaría de él desde el discurso es otra cosa. Él habla que de este club se ha enamorado, que es extraordinario, que ha sido feliz, que somos una familia y etcétera“, lanzó Poli.

Dante Poli le pega al DT de la U por “incoherente”.

Agrega: “pero dice que a fin de año vamos a acomodar algunas cosas, revisar otras y sacará conclusiones… dejando abierta la posibilidad de salir. Lo veo un poco incoherente, que quieres que te diga. Pero algo debe ver ahí“.

Publicidad

Publicidad

“Tiene algunas diferencias y no está convencido de continuar en la U, y esos son los rumores que corren, tiene que hablarle a Michael Clark ahí“, sentenció Dante Poli.

ver también Pato Yáñez refresca los hitos que marcan el quiebre entre Gustavo Álvarez y Azul Azul en U de Chile

Cabe recordar que Gustavo Álvarez tiene contrato hasta fines de 2026, sin embargo los rumores apuntan a que el DT dejará el cargo en diciembre próximo. Incomodidad del mismo entrenador, un quiebre con Azul Azul o una oferta aparecen con fuerza para su salida del CDA.