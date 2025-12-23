Universidad de Chile confirmó que Francisco Meneghini será su próximo entrenador para la temporada 2026, luego de una polémica salida de Gustavo Álvarez.

En ese sentido, la elección del ex técnico de O’Higgins ya causa murmullos en los hinchas bullangueros, quienes tratan de descifrar el camino que seguirá adelante la U con Paqui.

Uno de los que sumó al debate fue Rodrigo Goldberg, quien en radio Cooperativa, contó algunos detalles: “Nosotros lo tuvimos en carpeta, pero no fue aprobado por la comisión fútbol. Me gusta la simpleza para plantear su forma de juego. He conversado con muchos jugadores que fueron dirigidos y hablan de eso. Es sencillo, su idea llega rápido y de manera simple”.

Por lo mismo, se atrevió a comparar su trabajo con el de Gustavo Álvarez, donde asegura que habrá algunas diferencias por los estilos, con una U que puede resultar más atrevida y con menos miedo a la hora de atacar.

Aseguran que Paqui tiene menos miedo a ser revolucionario. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Paqui Meneghini es más atrevido que Álvarez

Fue en Cooperativa Deportes donde el ex delantero de la U, Rodrigo Goldberg, comparó a Gustavo Álvarez con Francisco Meneghini, para que los hinchas se hagan una idea de cómo viene la mano.

“Tiene sus toques más, Paqui tiene mucha similitud pero es un pelín más atrevido. Ahora hay que ver en la U, no quiero minimizar a O’Higgins, de hecho lo superó en el campeonato, pero las presiones son distintas. A priori, es más arriesgado, tiene un concepto del ataque algo distinto”, detalló.

“No sé si más directo, creo que en la forma a veces es, entre comillas, un poquito más irresponsable. Si hay que quedarse mano a mano, si hay que arriesgar tiene un concepto distinto”, enfatizó.