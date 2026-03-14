Agustín Arce tuvo la llave de la U de Chile para vulnerar a Coquimbo Unido. Corrían 64 minutos del encuentro válido por la 7° fecha de la Liga de Primera 2026 cuando el mundialista sub 20 entró en reemplazo de Javier Altamirano. Ese cambio tuvo influencia total.

El mediocampista de 21 años, quien estuvo durante la temporada pasada a préstamo en Deportes Limache, atendió a la prensa en la zona mixta del estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Lo hizo después de haber tenido un rol protagónico en la acción que derivó en el 1-0 de Maximiliano Guerrero.

Primero, Arce desvió una pelota con un toque sutil para activar en la jugada a Marcelo Morales. Luego, el lateral izquierdo buscó el desmarque de su compañero. El “28” se movió por el sector zurdo del área de los aurinegros. Allí lo buscó el Chelo.

La resolución fue muy lúcida: un centro atrás que encontró a Guerrero para el gol de la victoria. “Nos tomamos con mucha alegría y compromiso el partido. Pasaron muchas cosas que tal vez no hacían muy bien al plantel por lo que se hablaba fuera”, manifestó Agustín Arce. Reconoció que el ruido externo tuvo un efecto en el plantel.

Futbol, Coquimbo Unido vs Universidad de Chile. Fecha 7, Liga de Primera 2026. Los jugadores de Coquimbo Unido se lamentan luego de la derrota contra Universidad de Chile tras un partido de primera division disputado en el estadio Municipal Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, Chile. 14/03/2026 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Universidad de Chile. 7th turn, 2026 First Division League. Coquimbo UnidoÕs players react after losing against Universidad de Chile after a first division first division match at Municipal Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile. 14/03/2026 Dragomir Yankovic/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Seguimos concentrados en lo que debíamos hacer. Me alegra mucho esta victoria, nos da un envión anímico muy positivo para lo que viene”, agregó el volante, quien disputó 10 partidos en el Tomate Mecánico durante la cesión en 2025.

ver también Nació en Colombia, jugó un Mundial por la Roja y se emocionó por su debut en la U de Chile

Agustín Arce celebra sus buenos minutos en la U de Chile vs Coquimbo: “El trabajo siempre premia”

Agustín Arce creía estar preparado si tocaba una chance de jugar en la U de Chile ante Coquimbo Unido. Sabía que era factible por la suspensión de Marcelo Díaz, que se sumó a la seria lesión muscular sufrida por Charles Aránguiz. Todo en el empate 1-1 frente a Universidad de Concepción.

Sí, el partido que sentenció a Paqui, en el que Arce también tuvo minutos. “Me sentí muy bien. El trabajo siempre premia, yo me seguía preparando de muy buena manera independiente de lo que decidía el profe. Y ahora se están viendo los resultados, estoy muy feliz”, expuso el talentoso jugador surgido del semillero azul.

Publicidad

Publicidad

Agustín Arce entró en los 27 minutos ante U de Concepción: reemplazó al lesionado Charles Aránguiz. (Andres Pina/Photosport).

“Era más o menos lo mismo que nos decía el profe Francisco (Meneghini): seguir con el compromiso y la actitud de estar en la U y ganar los partidos. Obviamente de acá espero que no sigamos en malas rachas, que se va a venir un buen año para todos. Muy feliz por eso”, fue la visualización positiva que entregó Agustín Arce tras la victoria azul ante el actual campeón del fútbol chileno.

ver también La decisión de Valladares que desnudó la porfía de Francisco Meneghini tras triunfo de la U de Chile

Revisa el compacto del triunfo de la U ante el campeón del fútbol chileno

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile pasó a Coquimbo Unido en su cosecha al cabo de 7 partidos disputados en la Liga de Primera 2026.