Universidad de Chile volvió al triunfo gracias al 1-0 ante Coquimbo Unido. Jhon Valladares analizó lo que fue la trabajada victoria del Romántico Viajero en el norte.

El Bulla vivió una semana compleja con la salida de Francisco Meneghini tras los malos resultados que vivió al mando del equipo. Mientras sigue la búsqueda de un nuevo entrenador, Valladares tuvo que ponerse el buzo como técnico interino.

El orgullo de Valladares

Jhon Valladares, quien jugó en Universidad de Chile entre 2000 y 2002, tuvo que asumir la responsabilidad y no desentonó. Maximiliano Guerrero les dio el único gol con el que vencieron a Coquimbo Unido por la cuenta mínima. El DT destacó lo hecho por el plantel.

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“Intentamos, desde nuestro rol, entregarles herramientas que les permitieran solucionar distintos problemas que se nos presentaban en el juego, como fueron los primeros minutos de Coquimbo y en el último pasaje donde tuvimos que sostener el resultado. Los jugadores respondieron a la perfección“, indicó Valladares.

Ante la serie de bajas que tuvo la U, jugadores jóvenes como Agustín Arce y Jhon Cortés fueron claves en la victoria. “Es darles los espacios y acompañarlos. Obviamente, en los equipos más grandes hay jugadores con trayectoria y los jóvenes tienen poco espacio, pero cuando entran tienen que aprovechar su momento. Lo han hecho la mayoría de los que han podido competir”, explicó.

U. de Chile escaló al 6° lugar con 10 puntos de la Liga de Primera. Imagen: Photosport

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Una de las críticas que se le hizo a Paqui Meneghini, fue los pocos minutos que le dio a Lucas Romero. Ante los Piratas, el paraguayo fue titular y mostró un buen nivel en la victoria. Jhon Valladares destacó las cualidades del guaraní.

“Tiene una característica específica. Cada jugador te va a entregar distintas habilidades y cualidades. Lucas es un volante central más posicionado y obviamente nos podía entregar ese inicio que al principio nos fue costando“, cerró el técnico interino.

En resumen:

Jhon Valladares dirigió la victoria 1-0 ante Coquimbo Unido tras la salida de Francisco Meneghini.

dirigió la victoria ante Coquimbo Unido tras la salida de Francisco Meneghini. El volante paraguayo Lucas Romero fue titular y destacó como volante central posicionado ante los Piratas.

fue titular y destacó como volante central posicionado ante los Piratas. Los juveniles Agustín Arce y Jhon Cortés sumaron minutos claves debido a las bajas del plantel.

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