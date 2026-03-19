Una de las novedades que tuvo la U de Chile bajo el interinato post Francisco Meneghini fue el estreno de Jhon Cortés. El extremo colombiano-chileno que fue mundialista sub 17 con la Roja tuvo una chance por la que soñó durante mucho tiempo.

Cortés ingresó en lugar de Ignacio Vásquez en los 64 minutos del duelo que los azules le ganaron a Coquimbo Unido por 1-0 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En aquel lugar, Jhon Valladares le dio al atacante un envión anímico gigantesco.

Con el correr de los días, Valladares se refirió a las condiciones que ve en Cortés como para confiar en él. “Contento por él. Detrás de un deportista hay un ser humano y no se nos puede olvidar. Detrás de un ser humano hay una historia”, introdujo el entrenador.

Jhon Cortés ingresó cargado al sector izquierdo en la U de Chile. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Es un chico que llegó a muy corta edad al club. Dejó su familia y los lazos de lado para ir en busca de un sueño”, manifestó Valladares sobre Cortés, quien también estuvo registrado en Deportes Antofagasta. Evidentemente, antes de desembarcar en el Centro Deportivo Azul.

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Valladares saca pecho por el debut de Jhon Cortés en la U de Chile

El entrenador interino de la U de Chile espera que Jhon Cortés siga quemando etapas en el fútbol profesional. Confía en sus condiciones para establecerse con éxito en el primer equipo. Un trabajo del que Valladares es muy partícipe por estar en el equipo de proyección.

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Fabián Hormazábal y Gabriel Castellón felicitaron a Jhon Cortés por su debut. (Foto: @UdeChile).

“No me cabe duda que acompañando a los jóvenes vamos a tratar de llevarlos de la mejor manera y que este paso no sea el único. Que sea el inicio de una linda carrera para él”, fue el deseo de Valladares para Cortés, quien tendrá que revalidar eso cuando llegue el argentino Fernando Gago.

Por lo pronto, U de Chile volverá a tener acción este viernes 20 de marzo, aunque será por la Copa de la Liga: los azules serán locales frente a Deportes La Serena a contar de las 18 horas en un duelo válido por la primera fecha del Grupo D del certamen.

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