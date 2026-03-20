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Universidad de Chile

Formación confirmada: U de Chile estrena la Copa de la Liga con un debut y polémico cambio

La U estrena la Copa de la Liga ante La Serena: Valladares confirmó formación con un sólo cambio en el once titular. Hay polémica y debut en el arco azul.

Por Diego Jeria

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formación confirmada de la U para el debut total en la Copa de la Liga.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTformación confirmada de la U para el debut total en la Copa de la Liga.

Universidad de Chile definió su formación titular para enfrentar a Deportes La Serena, el segundo once de Jhon Valladares como entrenador interino en la U. Y la alineación no quedó exenta de polémica.

Si bien la formación es casi la misma que derrotó a Coquimbo Unido por la Liga de Primera, hay un cambio en el arco. Valladares pretendía poner a Cristopher Toselli en lugar de Castellón, pero desde la directiva presionaron.

Será el juvenil Ignacio Sáez quien ocupe la titularidad de la U en el histórico primer partido de la Copa de la Liga. Toselli se mantendrá como alternativa suplente en el banco.

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Formación de la U para el estreno de la Copa de la Liga

La U formará con Ignacio Sáez al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en ataque.

Formación confirmada de la U contra La Serena.

Formación confirmada de la U contra La Serena.

Así, Sáez debuta con 20 años en el arco de Universidad de Chile. Antes vio acción profesional en Copa Chile con Deportes Concepción y en la Primera B con los lilas y Deportes Recoleta.

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Por otro lado, cabe recordar que además de la decisión técnica de Valladares, la U lamenta las bajas obligadas por lesión de Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Octavio Rivero y Diego Vargas. Recuperado en el banco está Juan Martín Lucero, mientras otro que estaba tocado, Bianneider Tamayo, quedó fuera.

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En la banca de la U estarán Cristopher Toselli; Nicolás Fernández, Jhon Cortés, Felipe Salomoni, Elías Rojas, Juan Martín Lucero, Marcelo Díaz, Matías Riquelme y Agustín Arce

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