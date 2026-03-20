La Liga de Primera hace una pausa por la fecha FIFA de marzo, pero el fútbol chileno no se detiene: este fin de semana arranca la nueva Copa de la Liga, torneo oficial de la ANFP que contará con los 16 equipos de la máxima categoría.

En ese contexto, la Universidad de Chile, con su main sponsor Jugabet, llega con hambre de revancha. Los azules no han tenido un arranque de temporada ideal, por lo que quedarse con el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027 sería un impulso clave para encarar lo que queda del año.

Los universitarios integran el Grupo D, donde se medirán ante Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena, te contamos los detalles del primer duelo que abrirá la primera fecha de la nueva competencia.

El triunfo de los azules en Jugabet está pagando una cuota mejorada de 1.59, que hace bastante atractiva una apuesta a su favor. El empate está en 4.25 y el triunfo papayero en 5.78.

La U quiere repetir el triunfo conseguido ante Coquimbo

U. de Chile vs. La Serena: Horario y canal

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena juegan este viernes 20 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 1 de la Copa de La Liga.

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El partido entre Azules y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Probable formación U. de Chile vs. La Serena

La oncena titular de la U en el debut de la Copa de la Liga sería con Igncio Sáez en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en la defensa; Israel Poblete, Lucas Romero y Javier Altamirano en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas en la delantera.

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Fixture de U. de Chile en la Copa de La Liga 2026

La Copa de la Liga se disputará entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril y esta es la programación de los azules.