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Universidad de Chile

Deportes La Serena venderá entradas visitantes a los hinchas de U de Chile

Los azules viajarán al norte para seguir en la fase de grupos en la Copa de La Liga, con la duda de los hinchas bullangueros.

Por Cristián Fajardo C.

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La Serena recibirá hinchas de la U el fin de semana.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa Serena recibirá hinchas de la U el fin de semana.

Universidad de Chile quiere seguir por el camino del triunfo luego de vencer por 1-0 en el Clásico Universitario, donde ahora tendrá que seguir en la lucha pero en otro torneo.

Esto, porque los azules deben viajar al norte del país para enfrentar nuevamente a Deportes La Serena, esta vez por la cuarta fecha de la Copa de La Liga 2026, por el grupo D de la competencia.

Por lo mismo, los hinchas tenían la duda de que si podrán estar presentes el fin de semana largo en el estadio La Portada, donde ya hay una información relevante.

Los hinchas de la U dirán presente en La Serena. FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Los hinchas de la U dirán presente en La Serena. FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Los hinchas de la U podrán estar en La Serena

Según informó el medio Emisora Bullanguera, Universidad de Chile podrá contar con los hinchas visitantes en el partido ante Deportes La Serena, por la Copa de La Liga en el estadio La Portada.

En su información detallan que “dentro del aforo está acordado que 2 mil entradas sean para los hinchas de Universidad de Chile, quienes se ubicarán en la Galería Norte”.

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“Mientras que, por otro lado, en el sector Marquesina, el público será mixto, para que pueda ir en masa la familia azul al norte del país en un fin de semana largo al estadio”, explicaron.

En ese sentido, la U necesita obligatoriamente una victoria para seguir en pelea en el grupo D, teniendo en cuenta que sólo uno clasifica a las semifinales del torneo que entrega cupo a la Copa Libertadores 2027.

Revisa la tabla de posiciones de la Copa de La Liga:

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