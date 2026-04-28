Siguen las reacciones al debut de Gabriel Maureira como titular en Colo Colo. El portero de 19 años fue elegido como reemplazante de Fernando de Paul e hizo una gran presentación contra U. de Concepción.

En el Cacique, Fernando Ortiz explicó que “me incliné más por él porque creo que en esta clase de partidos él podía resaltar sus características. Él está preparado para afrontar y estar en el arco de Colo Colo“.

Y no dejan de llegar buenos comentarios. Ahora, fue el turno de Claudio Bravo, quien en ESPN aprobó el debut del joven portero, y destacó la tranquilidad y madurez que mostró en este encuentro.

“Es una posición muy compleja, donde el mínimo error te puede costar la carrera en instancias decisivas. Maureira entra con la presión de mantener a Colo Colo en la cima, de hacerlo bien, de que todas las miradas estaban en lo que hiciera compitiendo”, partió diciendo Bravo.

Claudio Bravo evaluó el desempeño de Gabriel Mauriera en Colo Colo | Photosport

ver también No todo fue bueno: árbitro acusa a Gabriel Maureira de incumplir el reglamento en Colo Colo

“Lo vi suelto, tranquilo”: Esto dijo Claudio Bravo sobre Gabriel Maureira en Colo Colo

“Lo vi muy suelto, tranquilo, con una madurez impropia de esta edad. No me quedo con los números, sí con las sensaciones: lo que demuestra, la impronta del arquero“, mencionó Claudio Bravo.

Publicidad

Publicidad

“La acción del gol es muy difícil, estaba muy tapado. Tuvo tapadas buenas, ágiles, rápidas. Lo vi muy suelto. Espero que pueda seguir compitiendo, que las cosas se le den de buena manera y no haya relajo”, cerró.