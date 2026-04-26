Colo Colo vivió un fuerte remezón recientemente donde sufrió la baja por un tiempo prolongado de su arquero titular, Fernando de Paul, quien sufrió una avulsión proximal del isquiotibial derecho en el último encuentro contra Palestino y deberá pasar por el pabellón.

Ante esto, el Cacique buscó en la cantera al reemplazante del titular con los porteros Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

“Desde el momento que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo cien por ciento confianza en los dos chicos que hoy están peleando un puesto para que se puedan disputar en la semana el día domingo”, señaló Fernando Ortiz.

¿Cuándo operan a Fernando de Paul?

Según reveló Colo Colo a través de sus redes en un parte médico, el jugador será operado este martes 28 de abril.

Fernando de Paul sufrió una lesión en el partido contra Palestino/Photosport

El parte también reveló que Marco Bolados sufrió la reconstrucción LCA de la rodilla izquierda y estará 16 semanas en evolución, mientras que Javier Méndez se encuentra en tratamiento kinésico tras una contractura isquiotibial derecho.

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¿Colo Colo buscará otro arquero en la ventana de transferencia?

Al ser consultado sobre la posibilidad de sumar un arquero a mitad de semestre, el DT de los albos fue tajante en señalar recientemente que no se quiere adelantar a los hechos. “Saben que no hablo del futuro, no me gusta hablar del futuro, lo más importante es el día domingo y eso es lo que me lleva a pensar en eso”.

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¿Cuándo juega Colo Colo?

Los albos enfrentarán a Universidad de Concepción este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo en Concepción.

En síntesis:

Fernando de Paul será operado el 28 de abril por una avulsión del isquiotibial derecho.

Marco Bolados estará fuera 16 semanas tras someterse a una reconstrucción de ligamento cruzado anterior.

Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira competirán por la titularidad ante la lesión del arquero principal.

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