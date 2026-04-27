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Colo Colo

Paredes se cuadra con Mosa en su objetivo de tener control total de Colo Colo: “Es lo mejor para el club”

El ídolo del Cacique apoyó que el puertomontino se haga con el control total de Blanco y Negro. “Yo siempre vi que ponía dinero para que el club saliera adelante”, afirmó.

Por Patricio Echagüe

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Paredes apoya a Mosa en su plan al interior de Colo Colo.
© Photosport.Paredes apoya a Mosa en su plan al interior de Colo Colo.

Colo Colo podría vivir un cambio importante a nivel dirigencial si Aníbal Mosa logra su objetivo de hacerse con el control total de Blanco y Negro. A nueves años del término del contrato de concesión el puertomontino busca hacer crecer su poder al interior del Cacique.

Por medio de una Oferta Pública de Acciones (OPA) de unos 10 millones de dólares, Mosa se planteó ser el máximo controlador de Blanco y Negro, siendo con esto capaz de liderar la institución sin ningún tipo de contrapeso.

Uno que opinó al respecto fue Esteban Paredes, quien en su calidad de ídolo del Cacique se mostró completamente a favor de esta movida de Mosa. Para el ex delantero, es sin duda lo mejor para el club.

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Paredes apoya a Mosa en su control total de Colo Colo

En charla con ADN Radio la leyenda alba afirmó que “desde que lo conozco, creo que es lo mejor para el club, más allá de quedarse con el mayor porcentaje. Yo siempre vi que ponía dinero para que el club saliera adelante. No me parece raro que lo haga. Es su forma”.

Paredes apoya a Mosa en su afán de tener control total de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Paredes apoya a Mosa en su afán de tener control total de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Creo que, de una vez por todas, Colo Colo tiene que tomar nuevos aires; debe tener un estadio más hermoso que el que tiene, una infraestructura acorde a lo que es el club”, agregó.

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Para cerrar, Paredes afirmó que “me parece que es el camino viable para que el club crezca y pueda jugar todos los años la Copa Libertadores, que es lo que quiere la gente”.

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En síntesis

  • Esteban Paredes apoyó públicamente el plan de Aníbal Mosa para controlar el club albo.
  • Aníbal Mosa lanzó una OPA de 10 millones de dólares por Blanco y Negro.
  • El contrato de concesión del club con Blanco y Negro finaliza en nueve años.
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