Colo Colo recuperó el liderazgo de la Liga de Primera el pasado domingo, cuando derrotó por 2-1 a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo.

El Cacique una vez más logró una victoria in extremis, porque el segundo gol albo llegó a los 92 minutos, cuando Javier Correa conectó con un cabezazo en plena área chica, para así marcar su segunda anotación en la temporada.

La asistencia del segundo tanto de Colo Colo la dio el volante argentino Claudio Aquino, quien perdió terreno y la titularidad en el conjunto popular, debido a la decisión técnica de Fernando Ortiz.

ver también Claudio Borghi pide calma con Gabriel Maureira en Colo Colo: “No terminó la prueba”

Aseguran que Claudio Aquino no va a seguir en Colo Colo

Claudio Aquino termina contrato con Blanco y Negro a finales de 2026, y es muy probable que su vínculo con Colo Colo no sea renovado, según adelantó el comunicador Cristian Alvarado.

“Claudio Aquino tiene contrato hasta diciembre y se ha especulado que seguramente no va a continuar, en Blanco y Negro no van a hacer efectiva la prolongación del vínculo“, dijo el reportero en el programa De Puntete.

Claudio Aquino perdió la titularidad en Colo Colo. Foto: Marco Vazquez/Photosport

Publicidad

Publicidad

“No es menor que en julio cumple 35 años y la información que tengo es que hoy, Claudio Aquino está más fuera que dentro para la próxima temporada“, agregó Tomate Alvarado.

Por último, Cristian Alvarado comentó sobre el argentino que “todavía nadie se recuerda el gran partido de Claudio Aquino en Colo Colo y todo indica que llegará hasta diciembre, termina la temporada y no continuará en el Estadio Monumental”.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Concepción con gol al minuto 92 .

venció 2-1 a Universidad de Concepción con gol al minuto . Claudio Aquino asistió el triunfo y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 .

asistió el triunfo y tiene contrato vigente hasta . Cristian Alvarado informó que el volante de 35 años no seguirá en el club.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Aprobado? Esto dijo Claudio Bravo sobre Gabriel Maureira en Colo Colo

La tabla de posiciones de la Liga de Primera