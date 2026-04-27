Colo Colo volvió al triunfo para recuperar el liderato de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con la reaparición de varios cuestionados. Uno de los que se mostró cuando el Cacique más lo necesitaba fue Claudio Aquino, quien también “cortó” su sequía.

El argentino venía muy cuestionado por el pobre nivel que había mostrado en esta nueva temporada con el Eterno Campeón. Sin embargo, cuando el partido ante la Universidad de Concepción terminaba, metió el centro con el que Javier Correa se reencontró con los goles.

Esto sin duda es una buena noticia para el Cacique, que lo ha esperado por más de un año. Eso sí, con la misión de ganarse un lugar como titular para tener más chances de demostrar esa versión por la que llegó al Estadio Monumental.

Claudio Aquino vuelve a asistir para salvar a Colo Colo

Si había un momento clave para aparecer, era este. Claudio Aquino volvió a tener influencia en un gol y fue determinante para que Colo Colo consiguiera un agónico triunfo 1 a 2 contra la U de Concepción.

Claudio Aquino metió una asistencia clave para el triunfo de Colo Colo ante la U de Concepción. Foto: Photosport.

Cuando se jugaban los descuentos y después de semanas estirando su mal presente, el trasandino fue vital para que el Eterno Campeón se llevara los tres puntos. Un tiro de esquina perfecto encontró la cabeza de Javier Correa para el gol de la victoria y que le permite silenciar las críticas, aunque sea un poco.

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Y es que Claudio Aquino viene en deuda desde el año pasado y en 2026 no ha logrado mejorar. Su última asistencia fue el 24 de marzo ante Deportes Concepción en la Copa de la Liga. Es decir, hubo que esperar poco más de un mes para que reapareciera.

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Habrá que ver si es que esto le alcanza para convencer a Fernando Ortiz que debe ser titular en Colo Colo. Los hinchas ya le soltaron la mano, por lo que sólo depende de él volver a ganarse el cariño y así dejar atrás tiempos difíciles.

La tarea no está fácil, ya que el puesto lo ha ido alternando con nombres como Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Francisco Marchant. Eso sí, con todos ellos también mostrando poco como para tener un lugar asegurado.

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Colo Colo revive en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera gracias a un nueva asistencia de Claudio Aquino. El argentino venía mal pero demostró que, concentrado, puede ser determinante.

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