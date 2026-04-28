Claudio Aquino está en el centro de la noticia de Colo Colo en estas últimas horas. De acuerdo a información del programa De Puntete, en Blanco y Negro no tienen intenciones de renovar su contrato en diciembre, mes en que termina su vínculo con el club.

Así las cosas, el argentino bien podría estar viviendo sus últimos meses en el Cacique, algo que ha dividido aguas en las huestes albas. Mientras hay algunos que apoyan que Aquino parta, hay otros que quieren verlo jugar más en el equipo de Fernando Ortiz.

En el segundo lote está Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en Radio Cooperativa aseguró que el argentino en este año debería tener más presencia como titular.

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Barticciotto quiere a Aquino titular en el Colo Colo de Ortiz

El ídolo albo afirmó que “yo creo que Pastrán entra por él, porque lo pone por fuera y después Aquino termina centralizándose. Ese es su puesto, pero lo termina colocando a Pastrán porque tiene mayor recorrido defensivo. En ese sentido le ayuda más en la recuperación”.

“Claudio Aquino es un jugador que tiene la cancha en su cabeza, que busca a los delanteros y que tiene talento. ¿Le hace falta demostrarlo más? sin duda, pero es un jugador talentoso”, agregó.

Claudio Aquino no ha podido brillar del todo en esta casi año y medio en Colo Colo. | Foto: Photosport.

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Para cerrar, el campeón de la Libertadores 1991 aseguró que “Colo Colo a veces lo necesita para las pelotas paradas, a veces puede ser un arma importante, pero no siempre. Pero tiene que decidirse el técnico, pero yo creo que Aquino en este equipo debería jugar”.

En esta temporada 2026 el volante trasandino ha jugado un total de 12 partidos, siendo nueve por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Lleva dos goles y tres asistencias en 649 minutos de acción.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos regresarán a la acción ante Coquimbo Unido el domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 9 pendiente de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis