Colo Colo tuvo un opaco inicio en esta Copa de la Liga 2026. El equipo de Fernando Ortiz apenas pudo igualar 1-1 ante Coquimbo Unido en un partido en el que incluso pudieron caer si consideramos que los piratas se perdieron un penal cuando la brega se iba.

Sin ir más lejos, la gran figura de Popular fue el arquero Fernando de Paul, quien intervino con atajadas que terminaron siendo clave para los albos por lo menos pudieran sumar un punto.

Uno que alzó la voz por la pobre exhibición del Cacique fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista apuntó a dos jugadores que verdaderamente lo decepcionaron en el Estadio Monumental.

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Las dos decepciones de Barticciotto en Colo Colo

El ídolo albo aseguró que “no fue un buen partido de Leandro Hernández ni de los jugadores de arriba. Maximiliano Romero participó poco, tuvo poca movilidad y poquito juego también. El equipo genera poco en ofensiva, entonces los delanteros participan poco y nada en el juego. Fue casi nula la participación hoy de Romero y Hernández”.

Leandro Hernández fue apuntado por Barticciotto tras el empate de Colo Colo ante Coquimbo. | Foto: Photosport.

“De positivo no tiene nada este partido para Colo Colo. Lo dijo Fernando de Paul. Estás jugando de local, el primer partido de la Copa de la Liga, no juega bien y pudo haber perdido. Si no es por el portero que tapó tres claras, quizás hablábamos de otro resultado”, agregó.

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Para cerrar Barti afirmó que “de los que jugaron, el que me dejó mejor sabor de boca fue Javier Méndez. Siempre bien ubicado, no fue sobrepasado en la marca, con personalidad. Yo creo que es un jugador para que el técnico lo pueda tener en cuenta en cualquier momento”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique regresará al ruedo en esta Copa de la Liga ante Deportes Concepción este martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.

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En síntesis