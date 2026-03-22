Colo Colo empató con Coquimbo Unido en su debut en la Copa de la Liga. No fue una buena jornada para el Cacique, que comenzó ganando con un gol de Matías Fernández, pero no supo sostener el resultado y repartió puntos en casa.

Uno de los condimentos especiales del partido disputado este sábado 21 de marzo fue el regreso de Cristián Zavala al Estadio Monumental. El delantero que privilegió salir a préstamo enfrentó pifias en su retorno a Macul.

Su nombre fue abucheado cuando fue presentado en la formación oficial de los piratas y, más tarde, se escucharon pifias en cada pelota que tocó y cuando fue reemplazado a los 71′ por Alejandro Azócar, quien anotaría el empate.

Incluso en Colo Colo se refirieron al tema. “Lo vi, pero no me quiero meter en eso. Él tomó una decisión de ir a Coquimbo y hay que respetarla”, fueron las palabras de Arturo Vidal cuando le consultaron sobre Cristián Zavala.

Cristián Zavala tuvo un hostil recibimiento en el Monumental | Photosport

ver también “Lo vi, pero…”: La reacción de Arturo Vidal a las pifias a Cristián Zavala en el Monumental

La silencia salida de Cristián Zavala del Estadio Monumental

Cristián Zavala, en tanto, salió del Estadio Monumental en completo silencio. El jugador pasó rápidamente por la zona mixta, ignorando el llamado de los periodistas que querían preguntarle sobre su regreso a Macul.

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Cabe recordar que el delantero sigue perteneciendo a Colo Colo, porque renovó su contrato para volver en forma de préstamo a Coquimbo Unido, donde este año va a jugar la Copa Libertadores. Desde su regreso al puerto pirata, el atacante suma tres partidos y un gol.