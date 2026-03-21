Lluvia de pifias: El hostil recibimiento de los hinchas de Colo Colo a Cristian Zavala

Colo Colo debuta este sábado por la Copa de la Liga. El Cacique recibe a Coquimbo Unido con el objetivo de meterse en la parte alta del Grupo A, tras el empate entre Huachipato y Deportes Concepción.

Pero el partido en el Estadio Monumental tuvo un condimento especial para los hinchas por el retorno de Cristián Zavala. El delantero tuvo hostil recibimiento y los hinchas le hicieron saber su molestia por su última pasada en el Cacique.

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Es que el delantero exigió su salida en 2025 y se fue a préstamo a Coquimbo, donde logró ganar la Liga de Primera. Tras ello, retornó a los albos y bajo la dirección de Fernando Ortiz ilusionaba una segunda oportunidad.

Pero la pretemporada en los albos fue definitoria. Zavala no logró ser titular y el penal errado ante Peñarol, al estilo Mayer Cándelo, fue su sentencia. Tras ello, se confirmó su retorno -otra vez- al Coquimbo de Hernán Caputto.

Hinchas de Colo Colo no perdonan a Zavala

Cristian Zavala llegó al Estadio Monumental en silencio. El delantero se puso los audífonos y no saludó prácticamente a nadie. Según pudo captar la cámara de Redgol, el jugador pasó directo a camarines.

Zavala recibió lluvia de pifias en el Monumental

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Pero en la previa del partido ya se hizo notar el enojo sobre el jugador. Al ser nombrado en la formación de Coquimbo, el público desató las pifias contra el puntero derecho.

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Incluso ya cuando el partido se estaba disputando, al tocar el balón cayó una pifiada de todo el Monumental en desacuerdo con su actitud en el albo en los últimos meses.

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