Cristián Zavala tomó definitivamente un segundo aire en su carrera al volver una vez más al lugar donde siempre fue feliz: Coquimbo Unido. El delantero ya respondió con goles en el actual campeón del fútbol chileno.

Dejando atrás sus tormentosos días en Colo Colo, el delantero participó de una dinámica con el auspiciador principal pirata. Bajo el formato de pregunta – respuesta, se animó a contestarlo todo.

¿Ganar el bicampeonato y ser goleado por La Serena, o golear a La Serena y perder el título en la última fecha? El hábil jugador no la pensó dos veces y salió jugando. Su respuesta fue “ganarle a La Serena y salir campeón igual, jajajá”.

Zavala y su promesa en Coquimbo si es bicampeón

Ante la consulta de “¿Qué penitencia prometerías y cumplirías si se gana el bicampeonato?”, Cristián Zavala nuevamente le puso el pecho a las balas. El delantero reconoció que Coquimbo es su casa y lanzó desafío.

“Ya me teñí el pelo al ser campeones, ahora sería algo más extremo… La espalda entera tatuada de Coquimbo Unido”, aseguró. Pero no se quedó ahí, ya que siguió jurándole amor eterno al aurinegro.

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Para Zavala, el retornar nuevamente al puerto lo impulsa a mejorar su nivel y ser más feliz en su carrera. Por eso reconoce que cuando “cuando volví y anoté de nuevo fue mi mejor momento”.

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El jugador y Coquimbo Unido tendrán un duro escollo este fin de semana, cuando precisamente enfrenten a Colo Colo en el Estadio Monumental. El duelo por la Copa de la Liga será este sábado, a las 18:00 horas.

El video del desafío pirata: