La primera fecha de la Copa de la Liga dará pasó a uno de los reencuentros más esperados de esta temporada. Cristián Zavala vuelve a verse las caras con Colo Colo, club del que se fue después de un papelón mundial con su polémico penal a lo Panenka.

Después de aquella escena en Uruguay y que se viralizó en todo el planeta, el técnico Fernando Ortiz descartó que se quedara. Coquimbo Unido lo llegó a buscar de inmediato y le ayudó a recuperarse de la lesión con la que terminó.

Ahora que ambos se enfrentarán y el atacante llega dulce luego de marcar días atrás, el DT aprovechó para rayarle la cancha. ¿Cómo? Bajándole los humos y remarcándole que es un jugador más de los Piratas.

Fernando Ortiz minimiza a Cristián Zavala y su reencuentro con Colo Colo

El reencuentro entre Colo Colo y Cristián Zavala se encendió con todo luego de la conferencia de prensa de este viernes en el Estadio Monumental. Fernando Ortiz sorprendió con sus declaraciones sobre el extremo al que cortó después de un papelón mundial y lo “bajó del pony”.

Cristián Zavala se vuelve a encontrar con Colo Colo después del papelón mundial por el que Fernando Ortiz lo cortó. Foto: ESPN.

El DT del Eterno Campeón adelantó el choque con Coquimbo Unido, rival al que respeta. “A pesar de cambiar de técnico, la idea de juego es similar. Si bien no cuenta con los jugadores campeones, la base es algo parecida“.

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En esa misma línea, el entrenador albo enfatizó en que no se confía ante la presión que proponen los Piratas. “Es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todos corren, no dan pelota por perdida y es un rival difícil en todo sentido“.

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Pero fue tras ello que Fernando Ortiz sorprendió hablando de Cristián Zavala, con una frialdad total. “Hoy está en Coquimbo, lo saludaré, le diré que nos enfrentamos de nuevo y nada más“.

Finalmente, el Tano insistió en su punto y le puso el pie encima al ex extremo del Eterno Campeón. “Tuve la posibilidad de tenerlo, pero es un jugador más“, sentenció.

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Cristián Zavala no será muy bien recibido en su regreso al Estadio Monumental. Colo Colo y Fernando Ortiz le dejan en claro que, más allá de respetarlos, le harán sentir quién es el equipo grande en este cruce.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Coquimbo Unido?

Fernando Ortiz y Cristián Zavala se verán las caras en la primera fecha de la Copa de la Liga. Colo Colo recibe a Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo desde las 18:00 horas.

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En resumen, el reencuentro entre Colo Colo y Cristián Zavala…

Indiferencia total de Fernando Ortiz: El técnico albo encendió la previa al “minimizar” el regreso de Zavala al Monumental. Tras haberlo cortado por su polémico penal a lo “Panenka” en Uruguay, el “Tano” fue tajante al declarar que, aunque lo saludará, para él es simplemente “un jugador más” de Coquimbo Unido, cerrando cualquier puerta a un tono nostálgico o especial en el reencuentro.

El técnico albo encendió la previa al “minimizar” el regreso de Zavala al Monumental. Tras haberlo cortado por su polémico penal a lo “Panenka” en Uruguay, el “Tano” fue tajante al declarar que, aunque lo saludará, para él es simplemente de Coquimbo Unido, cerrando cualquier puerta a un tono nostálgico o especial en el reencuentro. Respeto táctico al rival, no a las individualidades: Pese a su frialdad con el extremo, Ortiz destacó el orden táctico y la entrega de los “Piratas”. El DT advirtió que Coquimbo es un rival difícil que no da pelota por perdida, aunque subrayó que ya no cuentan con las figuras que los sacaron campeones, enfocando su estrategia en el bloque colectivo más que en marcar a su ex dirigido.

Pese a su frialdad con el extremo, Ortiz destacó el de los “Piratas”. El DT advirtió que Coquimbo es un rival difícil que no da pelota por perdida, aunque subrayó que ya no cuentan con las figuras que los sacaron campeones, enfocando su estrategia en el bloque colectivo más que en marcar a su ex dirigido. El morbo del “Papelón Mundial”: El partido está marcado por el accidentado pasado de Zavala en el Cacique. El delantero llega “dulce” tras marcar recientemente con Coquimbo, buscando una revancha personal en la Ruca frente al técnico que lo descartó tras aquel penal viralizado globalmente, lo que añade una carga extra de presión para el debut en la Copa de la Liga.

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