Diego Ulloa está disfrutando cada segundo de una revancha personal que le ha dado el fútbol. El lateral de 22 años ha sido uno de los pilares de Colo Colo en 2026, lo que le valió incluso un llamado a la selección chilena, algo que lo tiene emocionado a más no poder.

El canterano albo llevaba años perdido entre algunos préstamos por distintos clubes, pero esta temporada todo cambió. Fernando Ortiz le vio condiciones, sentó a Erick Wiemberg y le dio una camiseta de titular que no ha soltado manos. Un camino difícil y que este jueves lo llevó a soltar lágrimas en el Estadio Monumental.

El lateral habló en conferencia de prensa en la Ruca en esta jornada y se quebró al ser consultado por alguna frase para el niño que llegó a los ocho años a probar suerte en el Cacique. El momento emocionó a los hinchas, quienes aplaudieron su historia.

Diego Ulloa no aguanta la emoción al repasar su camino en Colo Colo

La vuelta larga que ha tenido que dar Diego Ulloa hoy le da sus premios. El lateral se transformó en una pieza clave del Colo Colo que está en la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera y vive el sueño que siempre tuvo de niño.

Diego Ulloa emocionó a los hinchas de Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa este jueves en el Estadio Monumental, el canterano albo se refirió a lo que ha sido su vuelta a casa. “Siempre me lo imaginé así, ya que Colo Colo siempre tiene que ganar. Siempre me lo imaginé de esta manera, es una responsabilidad gigante pero muy linda”.

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Diego Ulloa no tuvo problemas en referirse a cómo salir a préstamo varias veces le ayudó a hoy ser fundamental para el Cacique. “Me crie en este club, salí a préstamo pensando en volver preparado si tocaba quedarse. Salí varios años, pero gracias a Dios hoy estoy aquí y siento que todo ese proceso me sirvió mucho, me siento muy bien“.

Ante la pregunta de lo que significa Colo Colo, el jugador no dudó. “Para mí, en lo personal, es mi casa, mi vida. Desde los ocho años que estoy acá y tener que salir a otro lado y volver también era un sueño. Si bien tuve que salir y ahora quedarme me dio un plus para sentirme contento. En general, Colo Colo es mi vida. Estoy feliz de estar acá, agradecido de todos. Estoy contento, pero con la responsabilidad de saber que esta es la camiseta más linda del mundo y tiene que estar lo más arriba“.

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Diego Ulloa aprovechó también para aconsejar a los jóvenes que están en la duda de salir o no a préstamo a buscar minutos. “Cada uno vive su proceso, así como algunos saltan al plantel de honor de una, está el otro camino de buscar minutos y prepararse para, si se llega a dar. Las dos opciones son buenas, yo siempre he creído que hay que estar preparado. Los dos caminos son buenos”.

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Fue tras ello que al lateral le pidieron un mensaje para su versión a los ocho años, cuando llegó al Estadio Monumental para ser futbolista profesional. “Que nunca deje de creer en él, que siempre tenga fe, que los sueños sí se cumplen. Siempre lo soñé y se dio, estoy muy feliz“, dijo luego de una pausa y visiblemente emocionado.

Aunque para cerrar, Diego Ulloa aseguró que no ha sentido el peso de la camiseta de Colo Colo porque la conoce desde siempre. “Para mí no es difícil adaptarse porque estuve acá toda la vida y siempre, desde pequeño, tenía la responsabilidad de siempre ganar. Si bien es distinto en un estadio lleno, creo que no es difícil porque uno viene de toda una vida. Es una responsabilidad gigante, pero si estás toda tu vida acá se hace más fácil”.

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¿Cuáles son los números de Diego Ulloa en Colo Colo en la temporada 2026?

Previo a la Copa de la Liga, Diego Ulloa ha logrado disputar 6 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2026. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 469 minutos dentro del campo de juego.

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En resumen, Colo Colo y Diego Ulloa…