Colo Colo está en la cima de la tabla de posiciones, pero no puede celebrar del todo en la Liga de Primera. El Cacique lamenta una inesperada denuncia luego del triunfo ante Huachipato y en la que el árbitro no tuvo nada que ver.

Pese a que la alegría se tomó al plantel de Fernando Ortiz tras la importante victoria frente a los Acereros, fuera de la cancha las cosas no estaban bien. Esto, debido a los fuegos artificiales que lanzaron los hinchas en una de las tribunas.

Fue en el primer tiempo del partido cuando desde la tribuna Arica comenzaron a aparecer fuegos de artificio que incluso pusieron en riesgo la integridad de los hinchas. Y si bien el árbitro no los incluyó en su informe, la propia ANFP se metió para ir a la caza del Cacique.

La ANFP no perdona a Colo Colo tras incidentes contra Huachipato

Lo que era alegría en Colo Colo ahora se transforma en preocupación después del choque con Huachipato. El Cacique fue denunciado al Tribunal de Disciplina debido a los fuegos artificiales que se vieron contra los Acereros.

Los fuegos artificiales frente a Huachipato le valen una denuncia a Colo Colo. Foto: Photosport.

Pero no fue el árbitro Claudio Díaz quien realizó la acusación, sino que la propia ANFP, según explicó en su informe arbitral. Ahí especificó que no hubo incidentes, pero que “por solicitud de Gerencia de Ligas, se consigna lo siguiente”.

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Ahí entra de lleno en el pedido que le hizo el ente rector del fútbol chileno sobre el episodio. “Al ingreso de los equipos al campo de juego, se lanzan fuegos artificiales desde el sector Arica, donde se ubican hinchas de Colo Colo. Misma situación se repite constantemente entre el minuto 12 y 15″, señaló.

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Este tipo de incidentes son duramente sancionados por parte del ANFP, según se explica en las bases del torneo. “La infracción a este artículo será sancionada con multa ascendente de hasta 100 UF“, especifican.

Habrá que esperar para ver si es que esta situación termina en un castigo mayor, con chances de reducir el aforo que tanto le ha costado aumentar. Sin duda una mala noticia para un momento en el que necesitan de sus hinchas en las tribunas.

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Colo Colo es denunciado por la misma ANFP tras los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental este lunes. El Cacique ruega para que no salgan muy caro y así no pierda el foco de una campaña que va cada vez mejor dentro de la cancha.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2026

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En resumen, Colo Colo…

Denuncia directa de la ANFP: A pesar de que el árbitro Claudio Díaz no reportó incidentes graves en primera instancia, fue la Gerencia de Ligas de la ANFP la que solicitó incluir en el informe los hechos ocurridos en el Estadio Monumental. El ente rector actuó de oficio para consignar el uso de pirotecnia prohibida durante el duelo ante Huachipato.

A pesar de que el árbitro Claudio Díaz no reportó incidentes graves en primera instancia, fue la la que solicitó incluir en el informe los hechos ocurridos en el Estadio Monumental. El ente rector actuó de oficio para consignar el uso de pirotecnia prohibida durante el duelo ante Huachipato. Uso reiterado de fuegos artificiales: El informe detalla que el lanzamiento de pirotecnia desde el sector Arica no fue un hecho aislado; se produjo al ingreso de los equipos y se repitió de manera constante entre los minutos 12 y 15 del primer tiempo. Estos actos son castigados estrictamente por las bases del torneo al poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

El informe detalla que el lanzamiento de pirotecnia desde el sector no fue un hecho aislado; se produjo al ingreso de los equipos y se repitió de manera constante entre los del primer tiempo. Estos actos son castigados estrictamente por las bases del torneo al poner en riesgo la seguridad de los asistentes. Riesgo de multas y reducción de aforo: Colo Colo arriesga una sanción económica que podría ascender hasta las 100 UF. Sin embargo, la mayor preocupación para el club es que el Tribunal de Disciplina dictamine una reducción de aforo para los próximos partidos, lo que afectaría directamente el apoyo de la hinchada en un momento crítico donde el equipo pelea el liderato.

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