Colo Colo está en la cima de la tabla de posiciones, pero no puede relajarse. El Cacique apenas tiene un ventaja de un punto frente a Deportes Limache, equipo que se ha transformado en su bestia negra y que ahora incluso le deja una amenaza.

Si bien hoy el Eterno Campeón domina la Liga de Primera, lo cierto es que en cualquier momento podría perder el liderato ante la presión que le meten los Tomateros. De hecho, en las últimas horas desde los limachinos aprovecharon de avisarle que quieren quitarles su lugar como sea.

Una figura que se formó en el Estadio Monumental se sinceró sobre lo que será la pelea por la punta de la tabla de posiciones. Ahí, más allá del objetivo, remarcó que quieren ser campeones a toda costa.

En Limache no se achican ante Colo Colo y quieren quitarle el título

En Deportes Limache se permiten soñar en grande y esperan dar el golpe para bajar a Colo Colo del liderato. Los Tomateros están respirándole en la nuca al Cacique y ahora incluso se dan el lujo de advertirlos para lo que viene.

Limache, uno de los dos equipos que ha vencido a Colo Colo esta temporada, lanzó una amenaza. Foto: Photosport.

En conversación con De fútbol se habla así de DSports el volante Misael Llantén, formado en el Eterno Campeón, se refirió a la vuelta larga que ha hecho para hoy estar en el sublíder. “Hice todas mis inferiores en Colo Colo. Después partí a préstamo a San Antonio, jugué con Chupete. Luego me fui a San Luis, donde conocí a Víctor Rivero. Después San Marcos, Lautaro de Buin y llegué a Barnechea para pegar el salto a Limache”.

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Aunque fue después de ello que el mediocampista de Limache avisó cuál es el plan de cara a lo que queda de primera rueda. “En estos momentos estamos mentalizados en ir partido a partido“.

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Fue ahí que Misael Llantén aseguró que en los Tomateros no se guardarán nada y buscarán arrebatarle el título a Colo Colo. “Vamos a paso firme para poder llegar a lo más alto y salir campeón“.

Eso sí, el mediocampista insistió en que deben ir con calma y no marearse para poder mantenerse en la pelea por el liderato. “Primero humilde, tratando de ir partido a partido y fecha tras fecha”.

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Deportes Limache no se achica y amenaza a Colo Colo con quitarle la cima de la tabla de posiciones. Los Tomateros están persiguiendo al Cacique en la Liga de Primera y esperan amargarlos como lo hicieron en la primera fecha.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Limache avisa a Colo Colo que…

Presión inmediata por la cima: Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026, pero su ventaja es de apenas un punto sobre Deportes Limache. Los “Tomateros” se han consolidado como la principal amenaza del Cacique, manteniéndose al acecho para arrebatarles el primer lugar en cualquier tropiezo albo.

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026, pero su ventaja es de apenas sobre Deportes Limache. Los “Tomateros” se han consolidado como la principal amenaza del Cacique, manteniéndose al acecho para arrebatarles el primer lugar en cualquier tropiezo albo. Advertencia de un “exalbo”: El volante de Limache, Misael Llantén (formado en el Monumental), fue el encargado de enviar un mensaje directo a su antiguo club. Tras dar la “vuelta larga” por el ascenso, el mediocampista aseguró que el plantel limachino está convencido de pelear el título “a toda costa” y bajar al Cacique de lo más alto.

El volante de Limache, (formado en el Monumental), fue el encargado de enviar un mensaje directo a su antiguo club. Tras dar la “vuelta larga” por el ascenso, el mediocampista aseguró que el plantel limachino está convencido de pelear el título “a toda costa” y bajar al Cacique de lo más alto. La estrategia del “paso a paso”: Pese a la ambición de ser campeones, en Limache apuestan por la humildad y el enfoque fecha a fecha para no perder el rumbo. El equipo espera repetir la dosis de la primera jornada, donde ya lograron amargar a Colo Colo, demostrando que no se achican ante la jerarquía del Eterno Campeón.

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