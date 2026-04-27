Colo Colo sumó una victoria importante en la fecha 11 de la Liga de Primera, donde le ganó a Universidad de Concepción en Collao por 2-1 con un gol en el tiempo agregado.

Los albos se impusieron gracias a un cabezazo del delantero argentino Javier Correa, quien anotó en los últimos segundos del encuentro, para que el Cacique vuelva a la cima de la tabla de posiciones.

Uno de los futbolistas que se ganó la titularidad en los últimos partidos de Colo Colo es Lautaro Pastrán, delantero que ahora es fijo para el entrenador Fernando Ortiz, sin embargo, recibe críticas.

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Gonzalo Fierro compara a Lautaro Pastrán con Álvaro Madrid en Colo Colo

El cometido del delantero argentino-chileno fue analizado por el ídolo de Colo Colo Gonzalo Fierro, quien en TNT Sports dio a conocer su descontento por el nivel del ariete.

“No sé si el peor, pero no ha entregado lo que necesita un refuerzo de Colo Colo“, dijo el ex carrilero diestro sobre el rendimiento de Pastrán con la camiseta alba durante 2026.

Lautaro Pastrán en Colo Colo. Foto: Marco Vázquez/Photosport

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Luego, el ex Flamengo fue más allá y comparó el rendimiento de Lautaro Pastrán con el de Álvaro Madrid, otro fichaje colocolino para la temporada que está en curso.

“Es muy distinto a lo de Madrid, quien llegó, entró y se ganó la titularidad de una y con goles. Pastrán, por otro lado, no”, cerró Gonzalo Fierro.

En síntesis

Javier Correa anotó de cabeza el gol del triunfo 2-1 de Colo Colo ante Concepción.

anotó de cabeza el gol del triunfo 2-1 de ante Concepción. El club albo recuperó el liderato de la tabla tras vencer en la fecha 11 .

. Gonzalo Fierro criticó el rendimiento de Lautaro Pastrán comparándolo negativamente con el de Álvaro Madrid.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera