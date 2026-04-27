Colo Colo logró una angustiante victoria ante Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa, donde ganó por 2-1 gracias a un gol en el tiempo agregado de Javier Correa.

La victoria del Cacique la consiguió con un gol de cabeza del argentino, tras un córner servido por Claudio Aquino, quien ingresó en la parte final del encuentro y recibió una dura crítica.

El periodista Coke Hevia analizó el presente del ex Vélez Sarsfield, y fiel a su estilo fue muy duro, puesto que declaró que Blanco y Negro debería plantearse sacar del club al argentino.

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Coke Hevia critica a Claudio Aquino en Colo Colo

El ex actor de teleseries fue duro con Aquino, sobre todo tras sus declaraciones de la semana pasada, cuando reclamó que en Colo Colo no ha podido jugar en su puesto.

“Claudio Aquino, si vemos las estadísticas, son muy buenas. El otro día cuando dijo que no ha jugado mucho en su posición… entonces en junio hablen con él, se sacan un sueldo de encima y traen lo que el técnico quiera”, dijo Hevia.

Claudio Aquino es suplente en Colo Colo. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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Luego, matizó en su análisis sobre el volante ofensivo: “el año pasado, en esa bazofia de equipo, fue el jugador que más veces dejó solo a sus compañeros. Eran pases claves”.

“Yo creo que Colo Colo tiene que deshacerse de Claudio Aquino, aunque a mí me gusta“, cerró Coke Hevia en Balong Dividido.

En síntesis

Javier Correa anotó de cabeza el gol del triunfo 2-1 de Colo Colo ante Concepción.

anotó de cabeza el gol del triunfo 2-1 de ante Concepción. El periodista Coke Hevia sugirió que el club debería desprenderse de Claudio Aquino en junio.

sugirió que el club debería desprenderse de en junio. Claudio Aquino asistió el gol decisivo tras ingresar en la parte final del partido.

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