Uno de los temas del fútbol chileno que se ha ganado la atención mediática, ese es el del portero de Colo Colo. La lesión de Fernando De Paul hizo que Fernando Ortiz se decidiera por Gabriel Maureira bajo los palos albos. Algunos, pese a ello, piden uno con más experiencia.

En ese sentido, sonó el nombre de Brayan Cortés. El meta de Argentinos Juniors está de préstamos en el cuadro trasandino, por lo que, desde Colo Colo habrían sondeado su regreso anticipado.

Esta movida se veía reforzada por una información que el propio Coke Hevia, en el programa Pauta de Juego, lanzó. Según el periodista, en Argentinos Juniors le deberían tres meses de sueldo al portero nacional.

ver también Los roces internos que generó en Colo Colo la lesión de Fernando De Paul

Descartan la información

Como era de esperar, ante esta información, Argentinos Juniors quiso reaccionar. El cuadro trasandino vino a aclarar que el Bicho no le debe ningún sueldo a Brayan Cortés, asegurando que no cuentan con que el arquero salga del club.

“El club informa que el primer equipo se encuentra al día con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”, aseguraron desde el club, según notificó en su cuenta de X, César Luis Merlo.

Cortés sigue teniendo contrato vigente con el Cacique hasta diciembre del 2027.

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Además, aclararon que cuentan con Cortés. “Argentinos Juniors posee una opción de compra por el 80% de los derechos económicos del arquero, fijada en USD 500.000. En caso de ejecutarse ya tiene firmado su contrato hasta diciembre de 2029”, sentenció el elenco trasandino.

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En resumen…

Argentinos Juniors desmintió deudas de sueldo con el portero chileno Brayan Cortés.

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El club posee una opción de compra de USD 500.000 por el 80% del pase.

Si ejecutan la compra, el contrato de Cortés se extenderá hasta diciembre de 2029.