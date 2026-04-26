Tuvimos Clásico Universitario. Universidad de Chile venció a la Universidad Católica en el Estadio Nacional y se quedó con la versión 202 del encuentro entre estos dos elencos.

Además del triunfo, la U celebra que Juan Martín Lucero, el delantero llegado a principio de temporada, marcó su primer tanto y terminó con una amarga racha. En el tanto, eso sí, hubo culpables.

El más claros de ellos es Vicente Bernedo. Para el portero de la Universidad Católica no fue un partido grato. Pese a un par de buenas intervenciones, en el gol estuvo flojo y se quedó pegado en la línea del arco.

ver también Johnny Herrera repasa a Vicente Bernedo por el gol que le hizo Lucero: “Era una pelota fácil”

Críticas al portero de la Católica

Obviamente, varias críticas le llovieron a Vicente Bernedo. El portero de la UC fue puesto como uno de los responsables de la caída ante la Universidad de Chile. Uno de los más duros a la hora de criticas fue Jean Pierre Bonvallet.

“Estás jugando atrás del área. Sale hue… con personalidad. Ándate a la chu… Bernedo, te comiste el gol“, empezó diciendo el hijo de Eduardo Bonvallet.

Vicente Bernedo tuvo un rol en el gol | Photosport

Publicidad

Publicidad

“El peor de la cancha fue Bernedo, lejos. Porque no tiene personalidad, no habla, aunque los hinchas estén ciegos. Ven cosas donde no hay. Así que Bernedo, más malo que la rechu…“, sentenció Bonvallet.

Tweet placeholder

En resumen…

Universidad de Chile venció a Universidad Católica en la edición 202 del Clásico Universitario.

Publicidad

Publicidad

El delantero Juan Martín Lucero anotó su primer gol de la temporada tras racha negativa.

El portero Vicente Bernedo recibió duras críticas de Jean Pierre Bonvallet por su desempeño.