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Clásico Universitario

“Más malo que la rechu…”: Critican duramente a Vicente Bernedo por “comerse” el gol en el Clásico Universitario

El portero cruzado tuvo un desempeño tibio en el Estadio Nacional. Las críticas de algunos se dirigieron directo hacia él.

Por Jose Arias

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El portero de la UC fue criticado.
© PhotosportEl portero de la UC fue criticado.

Tuvimos Clásico Universitario. Universidad de Chile venció a la Universidad Católica en el Estadio Nacional y se quedó con la versión 202 del encuentro entre estos dos elencos.

Además del triunfo, la U celebra que Juan Martín Lucero, el delantero llegado a principio de temporada, marcó su primer tanto y terminó con una amarga racha. En el tanto, eso sí, hubo culpables.

El más claros de ellos es Vicente Bernedo. Para el portero de la Universidad Católica no fue un partido grato. Pese a un par de buenas intervenciones, en el gol estuvo flojo y se quedó pegado en la línea del arco.

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Críticas al portero de la Católica

Obviamente, varias críticas le llovieron a Vicente Bernedo. El portero de la UC fue puesto como uno de los responsables de la caída ante la Universidad de Chile. Uno de los más duros a la hora de criticas fue Jean Pierre Bonvallet.

“Estás jugando atrás del área. Sale hue… con personalidad. Ándate a la chu… Bernedo, te comiste el gol“, empezó diciendo el hijo de Eduardo Bonvallet.

Vicente Bernedo tuvo un rol en el gol | Photosport

Vicente Bernedo tuvo un rol en el gol | Photosport

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“El peor de la cancha fue Bernedo, lejos. Porque no tiene personalidad, no habla, aunque los hinchas estén ciegos. Ven cosas donde no hay. Así que Bernedo, más malo que la rechu…“, sentenció Bonvallet.

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En resumen…

  • Universidad de Chile venció a Universidad Católica en la edición 202 del Clásico Universitario.
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  • El delantero Juan Martín Lucero anotó su primer gol de la temporada tras racha negativa.
  • El portero Vicente Bernedo recibió duras críticas de Jean Pierre Bonvallet por su desempeño.
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