Universidad de Chile mandó en el Clásico Universitario 202 del fútbol chileno. Los azules vencieron por 1-0 a Católica en el Estadio Nacional y sumaron tres valiosos puntos en esta fecha 11 de la Liga de Primera 2026.

El responsable de esta importante victoria para el equipo de Fernando Gago fue Juan Martín Lucero, quien después de diez partidos por fin pudo anotar su primer gol con la camiseta del romántico viajero.

Este triunfo desató todo los festejos en las huestes azules, sobre todo en lo relacionado con las redes sociales, donde siempre se juega un partido aparte en esta clase de clásicos.

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La burla de Universidad de Chile contra la UC en redes

Por medio de sus canales oficiales, fue la misma U la que le tocó la oreja a Católica tras lograr la victoria, con un posteo que a más de a algún hincha cruzado cayó como una dolorosa patada en la guata.

Los redes azules publicaron una imagen del argentino celebrando su primer tanto con la camiseta de la U con el mensaje “Lucero rompió el hielo”. Además, lo hicieron escribiendo que “este post no se puede ir a los objetos perdidos”.

La imagen que se subieron las redes de la U. | Foto: Universidad de Chile.

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Este último texto es una respuesta a un post de Católica en sus redes el año pasado tras su victoria sobre las U por 1-0 en el Claro Arena. En esa ocasión los cruzados subieron una caja de “objetos perdidos” que aludía directamente a Lucas Assadi, ya que en su interior aparecía un gorro de color azul, una bufanda y la máscara que utilizaba el atacante celebrar sus goles.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Deportes La Serena este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Católica en el Clásico Universitario 202 de 2026.

venció a Católica en el de 2026. Juan Martín Lucero anotó su primer gol tras diez partidos con el club azul.

anotó su tras diez partidos con el club azul. El triunfo ocurrió en el Estadio Nacional durante la fecha 11 de la Liga.

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