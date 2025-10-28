U. Católica vivió un dulce fin de semana, porque superó a U. de Chile en el clásico universitario y sumó tres puntos claves para apoderarse del Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Ni las burlas de Lucas Assadi pudieron amargar los festejos cruzados.

Después del caliente partido que se disputó en el Claro Arena, el 10 de la U tuvo un polémico momento con la hinchada local. Cuando se dirigía a camarines, y ante los insultos que recibía de los fanáticos cruzados, Assadi hizo el gesto de “frío”, encendiendo los ánimos aún más.

Había sido un amargo partido para el talentoso volante. No fue titular para cuidarse ante la cercanía de la revancha contra Lanús en la Copa Sudamericana, pero ingresó a los 57′ y tuvo que ser reemplazado a los 80′ tras sufrir un desgarro fibrilar del isquiotibial derecho.

Por todo eso, Assadi no se salvó del contrataque de U. Católica. En redes sociales, los cruzados publicaron una fotografía de “objetos perdidos”, en donde pusieron elementos de la hinchada azul y también la famosa máscara que utiliza el volante para celebrar sus goles como un ninja.

La respuesta de U. Católica a las burlas de Assadi | Instagram

Lo cierto es que muchas cosas se jugaban en el Claro Arena para el clásico universitario. La más importante tenía que ver con el Chile 2 para clasificar directo a la Copa Libertadores.

U. Católica se quedó con la victoria y se tomó con seguridad el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Los cruzados tienen 48 puntos, cuatro más que O’Higgins (3°), cinco más que Audax Italiano (4°) y seis más que U. de Chile (5°).