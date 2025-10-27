Universidad de Chile sigue sufriendo luego de la derrota por 1-0 en el Clásico Universitario, que la dejó sin chances de ser campeona, además la alejó de la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Pero no fue lo único malo, porque también sufrieron con importantes lesiones, siendo la más grave la de Lucas Assadi, quien entró en el segundo tiempo y sólo duró unos minutos en la cancha del estadio Claro Arena.

Una situación que lo dejó automáticamente fuera del partido de revancha ante Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, pero que ahora podría extenderse más días.

Esto, porque una nueva información margina al jugador por lo que resta de la temporada, lo que cerraría el que ha sido su mejor año en la U fuera de las canchas por lesión.

¿Qué tiene Lucas Assadi en U de Chile?

Así lo informa el sitio Emisora Bullanguera, quienes el domingo tras el partido ya habían adelantado el primer informe de Lucas Assadi en Universidad de Chile: “El talentoso volante sufrió un desgarro fibrilar del isquiotibial derecho”.

En ese sentido, ahora aportan nuevos antecedentes para nada positivos para el jugador de la U, con lo que se despide de esta temporada como la figura de los azules.

“El desgarro fue específicamente en el semimembranoso de la pierna derecha, lo que dejó muy comprometido el tendón”, algo que aumentará los días de recuperación.

“El regreso del jugador se extenderá por un largo tiempo, donde se apunta a una recuperación que será de dos meses, diciéndole adiós a la temporada”, viendo de fuera los importantísimos partidos que le vienen a la U.

