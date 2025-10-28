La polémica de Lucas Assadi en el Clásico Universitario está lejos de terminar, porque se podría extender por una semana más luego de la primera decisión del Tribunal de Disciplina con Universidad de Chile.

Esto, porque Universidad Católica cumplió con su palabra y presentó una denuncia en contra del jugador de los azules, donde apuntaba a gestos y el lanzar un escupo a los hinchas en el estadio Claro Arena.

Teniendo en cuenta de que esto no fue consignado por el árbitro Juan Lara en su informe ante el Tribunal, es que esta jornada se esperaba una primera resolución para el volante de los azules.

Por lo mismo, se decidió citar al jugador para la próxima reunión del Tribunal de Disciplina, donde conocerá la denuncia, podrá tener su defensa y conocerá la resolución final de un grave castigo.

Lucas Assadi vivió una polémica en el Clásico Universitario. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué dijo el Tribunal de Lucas Assadi?

Fue la radio ADN quienes adelantaron la situación de Lucas Assadi en el Tribunal de Disciplina, luego de un complejo Clásico Universitario, donde terminó lesionado y denunciado.

En ese sentido, dejan en claro que, como el árbitro Juan Lara no manifestó esta situación en el informe del árbitro, lo que correspondía era citarlo para una próxima reunión.

Por lo mismo, se tomó la denuncia que realizó Universidad Católica, la que será revisada e investigada y se espera que la próxima semana conozca su castigo el jugador de la U.

Esto, en medio de su lesión, que no le permitirá jugar, por al menos, seis semanas, donde el castigo podría pasar en estas fechas sin fútbol para el jugador de la U.

