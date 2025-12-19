Colo Colo tuvo este viernes una jornada clave en la materia de refuerzos en este mercado de fichajes de cara al 2026. El Cacique oficializó su primera cara nueva, siendo el defensor Matías Fernández Cordero, quien llega desde el Independiente del Valle de Ecuador.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ratificó este movimiento de mercado, asegurando tras la junta de directorio de hoy que “hace un tiempo atrás con nuestro cuerpo técnico y el directorio habíamos designado los puestos a reforzar, hoy día uno de esos puestos ha quedado aprobado por el directorio, y es la llegada de Matías Fernández como lateral derecho, por la temporada 2026 al equipo más grande de este país”.

“Tiene una temporada y después tiene una cláusula que si se dan ciertos tipos de cosas puede renovarse por un año más. En estricto rigor, es un año con un año más si se cumplen ciertas condiciones”, agregó.

Colo Colo presenta a Matías Fernández al más puro estilo de Stranger Things

Tras estas palabras del mandamás albo llegó el turno de que por las redes sociales se confirmara el arribo del nuevo jugador. Y para sorpresa de muchos, el Cacique se inspiró en una de las series del momento para darle la bienvenida al lateral derecho.

“¡Matías Fernández es nuevo jugador de Colo-Colo! El lateral derecho llegó a un acuerdo con el Cacique. Tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al plantel. ¡Bienvenido al Eterno Campeón!”, escribieron los albos.

Lo notable acá es que el Cacique se inspiró en la popular serie Stranger Things de Netflix para dar a conocer este fichaje, utilizando su icónico diseño de letras y el rojo como color protagonista, muy del Upside down.

Matías Fernández Cordero viene de jugar 42 partidos con la camiseta de Independiente del Valle en este 2025, donde aportó con cuatro asistencias en 3.534 minutos de acción. Luego de cuatro años en el club ecuatoriano el chileno vuelve a nuestro país, donde defendió la camisetas de Santiago Wanderers y Unión La Calera.