Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

¡Al más puro estilo de Stranger Things! Colo Colo oficializa su primer refuerzo para el 2026

El Cacique anunció en sus redes sociales el arribo de Matías Fernández Cordero, quien llega para reforzar la defensa desde el Independiente del Valle de Ecuador.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
El Cacique presentó a su primer refuerzo para el 2026.
© Photosport.El Cacique presentó a su primer refuerzo para el 2026.

Colo Colo tuvo este viernes una jornada clave en la materia de refuerzos en este mercado de fichajes de cara al 2026. El Cacique oficializó su primera cara nueva, siendo el defensor Matías Fernández Cordero, quien llega desde el Independiente del Valle de Ecuador.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ratificó este movimiento de mercado, asegurando tras la junta de directorio de hoy que “hace un tiempo atrás con nuestro cuerpo técnico y el directorio habíamos designado los puestos a reforzar, hoy día uno de esos puestos ha quedado aprobado por el directorio, y es la llegada de Matías Fernández como lateral derecho, por la temporada 2026 al equipo más grande de este país”.

“Tiene una temporada y después tiene una cláusula que si se dan ciertos tipos de cosas puede renovarse por un año más. En estricto rigor, es un año con un año más si se cumplen ciertas condiciones”, agregó.

Aníbal Mosa comunica decisión oficial de Colo Colo con Claudio Aquino: “Él tiene…”

ver también

Aníbal Mosa comunica decisión oficial de Colo Colo con Claudio Aquino: “Él tiene…”

Colo Colo presenta a Matías Fernández al más puro estilo de Stranger Things

Tras estas palabras del mandamás albo llegó el turno de que por las redes sociales se confirmara el arribo del nuevo jugador. Y para sorpresa de muchos, el Cacique se inspiró en una de las series del momento para darle la bienvenida al lateral derecho.

“¡Matías Fernández es nuevo jugador de Colo-Colo! El lateral derecho llegó a un acuerdo con el Cacique. Tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al plantel. ¡Bienvenido al Eterno Campeón!”, escribieron los albos.

Así presentó Colo Colo a Matías Fernández Cordero en redes sociales.

Así presentó Colo Colo a Matías Fernández Cordero en redes sociales.

Publicidad

Lo notable acá es que el Cacique se inspiró en la popular serie Stranger Things de Netflix para dar a conocer este fichaje, utilizando su icónico diseño de letras y el rojo como color protagonista, muy del Upside down.

Con la mira en 2026: Colo Colo alista su pretemporada y conoce a sus primeros rivales

ver también

Con la mira en 2026: Colo Colo alista su pretemporada y conoce a sus primeros rivales

Matías Fernández Cordero viene de jugar 42 partidos con la camiseta de Independiente del Valle en este 2025, donde aportó con cuatro asistencias en 3.534 minutos de acción. Luego de cuatro años en el club ecuatoriano el chileno vuelve a nuestro país, donde defendió la camisetas de Santiago Wanderers y Unión La Calera.

Lee también
Movidas: El millonario bonus que recibe la U de Conce por fichaje de Waterman
Mercado de fichajes 2026

Movidas: El millonario bonus que recibe la U de Conce por fichaje de Waterman

La U vive "horas decisivas" para firmar con este entrenador
U de Chile

La U vive "horas decisivas" para firmar con este entrenador

Destapan la ridícula oferta de Colo Colo por figura de Coquimbo
Colo Colo

Destapan la ridícula oferta de Colo Colo por figura de Coquimbo

Las fechas para el regreso del fútbol chileno en la temporada 2026
Chile

Las fechas para el regreso del fútbol chileno en la temporada 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo