Aníbal Mosa habló de todo en Colo Colo. Para sorpresa de muchos, el presidente de Blanco y Negro no le hizo el quite a ningún tema y aclaró todos los rumores del mercado de pases en Macul.

“El gran alimentador del fútbol chileno es Colo Colo, tenemos 20 jugadores dando vuelta, pero la prioridad la tiene el técnico. Tiene la lista y nos ha dado su opinión con un par. Una vez cerrado, nos abriremos a conversar para mandar a préstamo”, partió diciendo.

Fue ahí que se le consultó por un nombre en particular, donde el mandamás albo fue claro en decir que le buscan club. Se trata de Alexander Oroz, quien tuvo poca participación en 2025 debido a las lesiones.

La explicación de Mosa en Colo Colo

Aníbal Mosa ejemplificó con el nombre de Alexander Oroz el plan que tiene Colo Colo para mandar a préstamo jugadores, pero sin desprenderse de su pase. Eso, ante los rumores de su ida a U Católica.

Oroz y uno de sus pocos goles en Macul /Photosport

“La idea es que Alexander pueda partir a otro equipo pero manteniendo los derechos con Colo Colo. Estamos discutiendo a qué club y qué porcentaje. Así tiene que ser, nosotros lo criamos”, dijo Mosa.

Publicidad

Publicidad

Alexander Oroz tiene 23 años y tuvo participación en seis duelos de la Liga de Primera este año los albos. Ahí marcó dos goles y despachó una asistencia. En 2021 jugó en Iquique, tras partir a préstamo.

ver también Colo Colo descarta a un seleccionado nacional para quedarse con Jeyson Rojas: “Lo repatriamos”

¿Alguna otra salida? Ante la consulta del nombre de Claudio Aquino, el presidente de ByN fue claro al decir que el argentino tiene contrato vigente y seguirá el 2026.