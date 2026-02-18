“Pilar fundamental”: ByN revela el principal motivo de porqué Colo Colo se queda sin séptimo refuerzo

Colo Colo se despide del mercado de fichajes y se queda con solo seis contrataciones. Así lo confirmó ByN la jornada de este miércoles tras la reunión extraordinaria de directorio. Por lo que la apuesta serán los canteranos y se postergó para la próxima ventana de contrataciones, la posible llegada de un “calado”.

Tras las partidas de Emiliano Amor, Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Óscar Opazio, Alan Saldivia, Esteban Pavez, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, el Cacique concretó seis refuerzos para lograr potenciar el plantel.

El tema es que todavía se especulaba con un séptimo nombre para darle ese salto de calidad que necesita el elenco Popular. “Vamos a hacer los esfuerzos para traer un refuerzo. Sabemos que estamos a contratiempo”, alertó Aníbal Mosa.

Entre los nombres que se sondearon aparecieron Víctor Dávila, Guido Mainero, Luciano Cabral, Rubén Lezcano, Matías Rojas y Thiago Nuss. Sin embargo, ninguno se concretó y este miércoles se dio por cerrado el plantel 2026. Decisión donde además se recalca se apoyarán a los jóvenes talentos para que tengan cabida en el primer equipo.

Yastin Cuevas asoma como titular en la visita de Colo Colo ante O’Higgins. El juvenil ingresaría por Javier Correa

Pero la irrupción de los canteranos como Francisco Marchant, Leandro Hernández y Yastin Cuevas, convencieron a la dirigencia y cuerpo técnico. Por lo que se ponen todas las fichajes en los juveniles.

“Tras un análisis detallado del trabajo desarrollado durante el periodo de mercado, el Directorio evaluó de manera positiva la conformación del plantel tanto masculino como femenino. Se consideró la necesaria proyección de las categorías juveniles del club, pilar fundamental de la institución y que han demostrado en cancha que están preparados para los actuales desafíos”, fue la explicación de ByN para está importante medida.

¿Cuál será el próximo refuerzo de Colo Colo?

El tema es que en ByN no se quedarán de brazos cruzados. Tras la contratación de Joaquín Sosa, Joaquín Méndez, Lautaro Pastrán, Álvaro Madrid, Matías Fernández y Maxi Romero, ahora las fuerzas se centrarán en el desarrollo del primer semestre para llegar al mercado de mitad de año de la mejor forma.

Es que por falta de tiempo “ninguna de las alternativas cumplió integralmente con los criterios deportivos necesarios para concretar su incorporación”. Por lo que ahora la ventana queda abierta para buscar nuevos nombres cuando termine la temporada en Europa y así enfrentar un abanico mayor de posibilidades.

“El Directorio acordó mantener la planificación definida, dejando abierta la posibilidad de realizar incorporaciones en el próximo mercado de transferencias a mediados de año”, sentenciaron desde el Monumental.

