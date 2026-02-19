Colo Colo vivió un mercado muy agitado, con varios jugadores que dijeron adiós. Claro que uno de ellos no dejó una buena imagen al interior del club, tal como lo señaló Nicolás Peric.

Los Albos debieron ajustar las finanzas y por eso, decidieron dejar partir varios futbolistas por temas de presupuesto. Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda fueron vendidos, mientras Brayan Cortés y Salomón Rodríguez fueron a préstamo. Mauricio Isla no fue renovado.

El taimado de Colo Colo según Peric

Colo Colo decidió retirarse del mercado y no ir por un último refuerzo. Esta decisión fue aplaudida por Nicolás Peric. El ex arquero aseguró que esto permite trabajar de mejor manera al plantel, ya con la certeza de que no habrá más movimientos.

“Más que lógico. Hace rato debería haber dado este anuncio Colo Colo y haber dejado trabajar tranquilo. Quieras o no, el ruido externo de traer más jugadores le molesta al plantel”, dijo Peric en Radio Pauta.

Claro que las palabras de Nicolás Peric no terminaron ahí. Resulta que comenzó a hablar sobre que a los jugadores les golpea cuando traen a un refuerzo “sin pergaminos”, caso contrario a lo que sucede las veces que arriban jugadores que motivan al resto.

Nico Peric entregó un desconocido dato de un jugador en Colo Colo. Imagen: Photosport

“Si digo ‘va a llegar Marcelo Espina’, los jugadores lo esperan con ansias: se sienta a mi lado y veo hasta cómo se abrocha los zapatos. Pero si digo ‘traigo a Juanito Pérez’, ellos dicen ‘a qué vino y quizás cuánto le pagan'”, indicó. Bajo este ejemplo, Peric aseguró que el año pasado un refuerzo de no mucha jerarquía entrenaba taimado en el plantel.

“Eso pasó el año pasado en Colo Colo, con un jugador que hoy no está. Tenía pésima actitud para enfrentar los entrenamientos“, agregó Peric. Coke Hevia, compañero de panel, mencionó a Salomón Rodríguez y el ex arquero aplaudió. A buen entendedor, pocas palabras.