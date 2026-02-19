Era uno de los grandes proyectos que tenía Colo Colo, pero tras su salida del club no lo ha pasado bien. Joan Cruz tiene una nueva oportunidad en el fútbol chileno tras agarrar camiseta en este 2026.

El jugador militaba en Everton desde el 2023, perteneciendo ahora al Real Oviedo de España. Sin embargo, en el elenco hispano no tenía cabida y ya se oficializó su nuevo club.

El canterano de Colo Colo será refuerzo de Unión La Calera, luego de negociaciones de última hora este jueves. Previo al inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera vencía el plazo para hacer fichajes.

Así presentaron a Joan Cruz

Joan Cruz no tuvo espacio en el Real Oviedo de España y tras años defendiendo la camiseta de Everton, ahora será jugador de Unión La Calera. El nacido en Colo Colo llega a última hora a reforzar al equipo de Martín Cicotello.

“Nos complace anunciar que, el futbolista Joan Cruz, jugará cedido en nuestra institución desde Real Oviedo de España durante toda la temporada 2026″, reportó el elenco cementero.

Publicidad

Publicidad

El jugador fue presentado como gran fichaje en el equipo, donde apuntan a su experiencia a pesar de su corta edad. Calera anunció que “el volante de 22 años formado en Colo Colo posee experiencia tanto en nuestro país como en el extranjero”.

Cruz en su paso por Everton /Photosport

“Además participó en el Mundial Sub 17 2019, defendiendo la camiseta de la Selección Chilena”, cerraron. Los cementeros recibirán este viernes 20 de febrero a Ñublense, en el Nicolás Chahuán Nazar.

Publicidad