La Champions League no suele dejar tantas polémicas. Pese a esto, la reciente edición de la Orejona ya tiene su gran show mediático. El problema es que no es cualquiera, pues se trata de una acusación de racismo.

Sucedió en el duelo de ida por las llaves de playoff de la Champions, con su novel formato. Se enfrentaban Benfica y el Real Madrid y, tras el único gol del partido, anotado por Vinicius Junior para la visita, se desató el caos.

El brasileño realizó un festejo un poco pasado hacia la burla e hinchas y algunos jugadores del Benfica se lo recriminaron. Entre ellos, Gianluca Prestianni, un antiguo conocido en Chile.

Acusación de racismo

Vinicius Junior se entrampó en una pelea de dimes y diretes con Gianluca Prestianni, jugador argentino que tuvo un polémico paso por Chile en el Mundial Sub-20. Pero, de repente, el brasileño corrió despavorido hacia el árbitro para señalar que el trasandino le había proferido un insulto racista.

Rápidamente, el árbitro activó el protocolo antirracista, lo que llevó a que este tema haya pasado a los tribunales de la UEFA. Finalmente, Gianluca Prestianni habría presentado sus descargos ante el ente investigador.

Según fuentes citadas por ESPN el argentino habría asegurado que, en lugar de un insulto racista, le habría dicho un insulto homofóbico a Vinicius Junior. “Maric…”, le habría dicho.

Y ojo, que la UEFA, en su Artículo 14, tiene el mismo castigo para insultos racistas y homofóbicos. Gianluca Prestianni arriesga por lo menos diez partidos de suspensión.

Kylian Mbappe encaró a Gianluca Prestianni | Getty Images)

¿Qué dice el Artículo 14 de la UEFA sobre los insultos en cancha?

“Cualquier entidad o persona sujeta a estas normas que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, raza, religión, origen étnico, género u orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo determinado, o en cualquier otra sanción adecuada”, señala.

