Una polémica de aquellas se desató en la Champions League. Esto tras el triunfo de Real Madrid por la cuenta mínima en el partido de ida frente a Benfica. El golazo de Vinícius Júnior alcanzó superar a los dirigidos por José Mourinho.

Sin embargo, el partido pasó a segundo plano ya que el delantero brasileño acusó a Gianluca Prestianni por graves insultos racistas. El jugador merengue recalcó que lo trató de “mono” y esto fue respaldado por Kylian Mbappé que escuchó al menos cinco veces el insulto del trasandino.

El juez del partido activó el protocolo ante este tipo de acciones y la UEFA abrió un expediente para investigar lo ocurrido. Por lo que ahora el argentino y su club arriesgan las penas del infierno. Por lo que se avecinan días claves en este polémico caso.

La “Gata” Fernández sale en defensa de Gianluca Prestianni

El tema es que mientras Gianluca Prestianni pierde todo respaldo, incluso de leyendas del Benfica como Luisao que ya lo trató de mentiroso por no reconocer su falta, apareció un viejo conocido del fútbol chileno para defenderlo.

Esto trata de Gastón Fernández, que ahora como representante del jugador, decidió entregar su versión sobre lo ocurrido en el Estadio Da Luz. “Partido de Champions. Pulsaciones elevadas, Vinicius y un partido aparte con el público de Benfica. Una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público”, inició la “Gata” que defendió a Universidad de Chile pero sin éxito.

El delantero se aburrió de las críticas por su bajo nivel y tras solo siete meses se marchó a Gremio. Pero ahora sí se puso la camiseta y defendió a su representado. Aunque sus palabras solo sirvieron para reavivar la polémica.

“Estuve en la cancha y fue lo que vi. Hay millones de imágenes donde los futbolistas se tapan la boca para que no puedan leerse sus labios. De ahí a un hecho de racismo me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventaja. Creo y confío en Gianluca porque tiene el conocimiento y profesionalismo para comportarse como un futbolista de élite, seamos justos y dejemos el show a un lado”, recalcó.

La historia de la Gata Fernández sobre Gianluca Prestianni

Cabe consignar que mientras sigue la disputa por los dichos racistas de Prestianni, Real Madrid y Benfica volverán a verse las caras el próximo 25 de febrero en los playoffs de la Champions League. El encuentro está fijado a las 17:00 horas en el Estadio Bernabéu.