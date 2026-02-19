Gianluca Prestianni está en problemas. Esto debido a que Real Madrid anunció de manera oficial que han hecho llegar a la UEFA documentos que acreditan su actuar racista contra Vinícius, en el partido jugado ante Benfica en Champions League.

El elenco español señaló que “el Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica”.

Agregan en la escuadra merengue que “nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”.

Real Madrid presentó ante la UEFA pruebas contra Prestianni

Apoyo para Vinícius según Real Madrid

Además manifiestan que les han hecho llegar un gran espaldarazo al futbolista brasileño tras lo sucedido en Lisboa.

“El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”, indican.

Finalizan indicando que “el Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”.

La UEFA ahora deberá estudiar el caso para determinar lo que pasará con Prestianni, quien posiblemente no viaje a España a jugar la revancha contra el Madrid para evitar mayores conflictos entre ambos clubes.

