Un golazo de Vinicius Júnior para Real Madrid en la Champions League ante Benfica se vio opacado por un fuerte insulto racista que recibió el brasileño, justo después de marcar el definitivo 1-0 en Lisboa.

El argentino Gianluca Prestianni se cubrió la boca y supuestamente le dijo “mono” al número 7 del cuadro merengue, lo que obviamente desató la furia del brasileño y de sus compañeros.

El delantero transandino tiene fama de polémico. Vino al Mundial Sub 20 que se jugó en el país y se cansó de burlarse de los chilenos, por no clasificar a la Copa del Mundo de 2026. También se fue en picada contra México. Ahora tuvo este gesto con Vini.

Thierry Henry critica a Gianluca Prestianni por insulto racista a Vinicius

La fea situación que protagonizó Prestianni tuvo mucho eco y uno de los que alzó la voz más fuerte fue el campeón del mundo francés Thierry Henry, quien se fue encima del argentino.

“Vamos a ver qué tan gran hombre es Prestianni. Él se cubrió el rostro; no puede decir que no dijo nada. (…) Claramente, ya es sospechoso. Porque no querías que la gente viera o leyera lo que dijiste. La reacción de Vinicius me dice que algo anda mal. Todavía no sabemos qué se dijo y Vinicius puede contarnos su versión. Pero Prestianni, estoy seguro, no nos dirá lo que dijo realmente, porque vi en un momento a Kylian Mbappé confrontarlo y él dijo: ‘No dije nada'”, dijo el galo en CBS.

El momento de la polémica entre Prestianni y Vinicius. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

“No sabemos lo que Prestianni dijo, porque fue tan valiente de taparse la boca con la camiseta para asegurarse de que no viéramos lo que le dijo. Yo puedo identificarme con lo que Vinicius está pasando. A mí me pasó lo mismo muchas veces en la cancha, y me han acusado de buscar excusas cuando me quejaba. A veces te sientes solo, porque va a ser tu palabra contra la suya”, agregó el campeón del mundo.

Gianluca Prestianni está en el ojo del huracán y si la UEFA investiga podría caerle una fuerte sanción deportiva y económica.