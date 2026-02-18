José Mourinho quedó loco con el gol que Vinícius Junior le convirtió al Benfica en la victoria por 1-0 del Real Madrid, pero también quedó en una posición complicada luego de que el crack brasileño acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle proferido un insulto racista.

Eso activó el protocolo anti racismo que la UEFA dispuso para la Champions League. Aunque Prestianni zafó de la expulsión y fue reemplazado a nueve minutos del final por el belga Dody Lukebakio. Tras el partido, Mou enfrentó a los medios de comunicación y reveló charlas con los dos implicados.

“Hablé con los dos. Vinícius me dice una cosa, Prestianni me dice otra. No quiero ser rojo y no quiero decir que le creo 100 por ciento sólo a Prestianni. Pero tampoco puedo ser blanco y decir que lo que Vini me dijo es la verdad”, apuntó The Special One.

Mourinho tuvo un diálogo con Vini, pero también con Prestianni. (Angel Martinez/Getty Images).

Evidentemente, quiso bajarle los decibeles a la tremenda polémica que se generó en el Estadio de la Luz. “Lo único que sé fue que hasta el gol fue un gran partido, con un Benfica que entró muy bien y un Madrid fortísimo. Vinícius marca un gol que sólo él o Mbappé pueden marcar”, describió el experimentado DT portugués que dirigió a los Merengues.

Mbappé reprobó con mucha dureza a Prestianni en el partido y después. (Angel Martinez/Getty Images).

Y lanzó su palito a Vinícius Junior. “Después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60 mil personas en este estadio. Es lo único que digo”, marcó Mourinho, quien de todas maneras fue conminado a profundizar en su declaración. Algo que hizo con estrategia.

Mourinho deja críticas a Vinícius Junior tras la acusación de racismo a Prestianni

Jose Mourinho cree que Vinícius Junior colaboró en encender los ánimos, tanto de la gente como de Prestianni. No lo dijo textualmente así. Pero lo dio a entender. “¿En cuántos estadios ha pasado esto? Es un jugador de otro mundo, me encanta. En absoluto”, dijo el luso.

“Pero marcas un gol como este y sal a los hombros de tus compañeros. Ahí se acabó el partido. Me expulsaron porque dije algo muy obvio: el árbitro tenía un papel que decía Tchouameni, Carreras y Huijsen no pueden ver la amarilla. No ha querido dársela a Carreras ni a Tchouameni. Le dije esto al árbitro”, dijo también sobre su tarjeta roja directa.

Letexier le sacó roja directa a Mourinho en la derrota de Benfica vs Real Madrid. (Angel Martinez/Getty Images).

Sobre ese duelo con el árbitro francés François Letexier, Mou lanzó que “tengo mil 400 partidos con el culito en el banquillo. Él sabía a quién podía darle una amarilla y a quién no. Sabemos cómo son las cosas, el Madrid mereció la victoria”. Ácido sin aparentar serlo demasiado. Muy fiel a su estilo.

Eso sí, lamentó su ausencia en el Santiago Bernabéu. “No me siento en el banquillo, no puedo ir al vestuario ni comunicar al equipo. Es difícil para mí, pero estarán mis compañeros para hacer su trabajo”, manifestó Mourinho con pesar para la revancha del playoff en los 16avos de final de la Champions League.

¿Cuándo se juega la revancha entre el Real Madrid y el Benfica?

Real Madrid recibirá al Benfica en el partido de vuelta por los 16avos de final en el estadio Santiago Bernabéu el 25 de febrero a contar de las 17 horas, según el horario de Chile continental.

Revisa el compacto del triunfo de Real Madrid ante Benfica