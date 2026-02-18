Polémica mundial por presunto caso de racismo en la Champions League. Durante el duelo en que Real Madrid le ganó 1-0 a Benfica, Vinícius Jr acusó insultos por su color de piel de su rival.

El acusado es Gianluca Prestianni, talento argentino que jugó el Mundial Sub 20 el año pasado en Chile. El jugador venía de ácidos comentarios contra el público chileno y ahora sumó a Brasil como su nuevo enemigo.

Vinicius acusó con el juez del partido que el trasandino le gritó “mono”, mientras se tapaba la boca. Si bien el hombre de Benfica salió a desmentir el caso tras el duelo, se filtró una foto que tenía en su celular del brasileño como fondo de pantalla.

Del amor al odio… filtran foto de Prestianni sobre Vinicius

Gianluca Prestianni posteó una foto hace cinco días en el avión, previo al duelo contra Real Madrid. Ahí se aprecia que en su celular tenía una foto en que aparece junto a Vinicíus Jr, en pasado duelo entre Benfica y Real Madrid.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son”, posteó Vinícius en su cuenta de Instagram. Eso sí, el argentino también se defendió.

Publicidad

Publicidad

El hombre de Benfica dijo que “en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid.

Tweet placeholder

Ya tenía polémica con Chile:

Gianluca Prestianni venía de jugar el Mundial Sub 20 en Chile, donde perdió la final, e hizo noticia por ácidos dichos contra el público de la Roja. Eso, tras las pifias sufridas en el Estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad

“El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando e intentando poder ganar el Mundial Sub 20 porque quedaron afuera del otro”, dijo en septiembre pasado.