Definidos los cruces de los playoffs de la Champions League: Real Madrid otra vez ante Benfica

La Champions League ya tiene definidos los cruces de los playoffs, instancia que reunirá a varios de los clubes más importantes de Europa.

Por Sebastián Amar

Ya están los cruces de los playoffs de la Champions League

La Champions League 2025/26 ya tiene definidos los emparejamientos de los playoffs que decidirán los últimos ocho equipos que avanzarán a los octavos de final, tras el sorteo celebrado este viernes en Suiza.

El primer duelo enfrentará a Real Madrid contra Benfica. Cruce que trae de vuelta una rivalidad que se observó hace poco días cuando el Benfica dejó fuera de la clasificación directa al Real Madrid, luego de ganarle 4-2.

En otro enfrentamiento llamativo, PSG medirá fuerzas con Mónaco. Choque que promete intensidad entre dos equipos franceses. El PSG viene de ser campeón de Champions y espera defender su título un año más.

También quedó definido el cruce entre Inter de Milán y Bodø/Glimt. Llave que medirá experiencia europea contra la sorpresa de la fase de liga. El Bodø/Glimt viene de dar la sorpresa tras clasificar ganándole al Atlético Madrid.

PSG fue el campeón de la Champions League en la edición anterior

¿Cómo siguen los otros cruces?

Otro de los choques que animará estos playoffs será el de Juventus contra Galatasaray. Duelo entre dos clubes con recorrido continental y ambiciones de avanzar a octavos.

En la misma ronda, Atlético de Madrid se enfrentará a Club Brujas. Ambos buscando imponer jerarquía en una llave que podría definir un candidato sorpresa para avanzar.

También se enfrentarán Atalanta y Borussia Dortmund. Cruce que se encargará de medir dos estilos europeos distintos y que promete verse decidido por detalles mínimos durante el partido.

Finalmente, Bayer Leverkusen chocará con Olympiacos. Así completando los ocho emparejamientos de la fase de playoffs que se disputará con partido de ida y de vuelta entre el 17 y 25 de febrero de 2026.

