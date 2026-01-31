Colo Colo tiene todo listo para hacer su debut en la Liga de Primera. Desde las 12:00 horas, los albos enfrentan a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa para iniciar su camino en el torneo nacional.

Después de un triste 2025, es fundamental para el Cacique empezar esta temporada de la mejor manera posible. Y Fernando Ortiz ya tiene definida la formación que enfrentará al Tomate Mecánico, un difícil rival al que los albos no pudieron vencer el año pasado.

Hay que recordar que, para este debut, ni Javier Correa ni Javier Méndez están disponibles. Ambos cumplen sanciones que arrastran del año pasado en Colo Colo y Peñarol, respectivamente. Maximiliano Romero y Jonathan Villagra se encargarán de reemplazarlos.

Por su lado, Claudio Aquino no fue considerado para el arranque. Arriba, el DT se la juega con dos juveniles, Francisco Marchant y Leandro Hernández, para acompañar a Romero.

La formación confirmada de Colo Colo contra Deportes Limache

Con todo esto, la formación de los albos es con Fernando De Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Felipe Méndez; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

En la banca, hay novedades. Fernando Ortiz decidió que Gabriel Maureira sea el portero suplente, dejando afuera a Eduardo Villanueva. Además, en el banquillo destacan cuatro juveniles: Matías Moya, Vicente Martínez, Yastin Cuevas y Jerall Astudillo.