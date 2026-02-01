Susto para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: Avión del Sevilla sufre complicación y cambia itinerario

Un susto de aquellos enfrentó el Sevilla a horas de disputar duelo clave con el Mallorca. El elenco de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tuvo que cambiar todo su itinerario por una falla en el avión que los iba a trasladar hasta Palma para próximo encuentro.

El cuadro dirigido por Matías Almeyda tenía todo listo para iniciar su viaje de rutina. Incluso en la lista de convocados asomaban los dos chilenos para el duelo de este lunes. Sin embargo, el traslado tuvo que ser interrumpido por un desperfecto en el avión.

“La expedición del Sevilla FC, que debía viajar esta misma tarde a Palma de Mallorca, incluidos los 23 jugadores convocados por Matías Almeyda, se desplazará finalmente en la mañana del lunes a tierras baleares debido a un problema técnico en el avión”, informó el cuadro español.

El chárter de la compañía Privilege Style tenía contemplado el viaje de cerca de hora y media informó el medio ABC. Pero la aeronave no pudo despegar y finalmente se decidió reprogramar el viaje para evitar un mayor desgaste para los jugadores.

Sevilla tuvo que aplazar su vuelo por fallas técnicas. El lunes a primera hora se traslada para jugar contra Mallorca.

“Existía la posibilidad de viajar este mismo domingo en otro avión, pero el club decidió priorizar el descanso de los jugadores y no demorar la llegada a Mallorca. La plantilla pernoctará en la ciudad deportiva y volará a Mallorca en la mañana de este lunes, donde a partir de las 21.00 horas disputarán el encuentro liguero de la 22ª jornada ante el RCD Mallorca”, detallaron.

¿Cuándo juega Sevilla?

Así las cosas, Sevilla este lunes cierra la fecha 22° de LaLiga de España cuando visite al Mallorca. El elenco que tiene entre sus convocados a Alexis Sánche y Gabriel Suazo, se ubica en la 14° posición con 24 unidades, mientras que su rival está 21° con 21 puntos y en puestos de descenso directo.

Por lo que sumar unidades será clave para el cuadro de los chilenos. El duelo está programado a las 17:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.