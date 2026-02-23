El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por fin volvió a la victoria: fue triunfo por 0-1 contra Getafe, por la fecha 25 de La Liga, con el lateral chileno como titular y con el delantero criollo ingresando desde el banco en los 80′.

Lamentablemente Alexis no sale de las críticas y los comentarios por su rendimiento fueron un golpe al mentón. El Diario de Sevilla dedicó varias notas para hacer pebre el aporte de Sánchez.

“El ingreso de Alexis Sánchez por el bullidor Maupay le sentó muy, mal al Sevilla, que dio dos pasos atrás. Pareció como si de repente se esfumara la ventaja numérica. Y el Getafe a punto estuvo de aprovecharlo al acumular piezas arriba y buscar un balón suelto en un rebote o una jugada de estrategia”, publicaron.

Crítica contra Alexis en España llega a la descalificación

Agregaron que Sevilla “lo pudo arruinar luego con el ingreso de Alexis Sánchez por Maupay a los 80 minutos de juego: el chileno se arrastró sobre la hierba y casi convirtió en anecdótico el 11 contra 10. Ahí estaba Odysseas, como casi siempre”.

Durísimas críticas contra Alexis Sánchez tras sus 10 minutos ante Getafe.

“Cada vez juega menos, es cierto, pero es que no se gana ni siquiera esas cortas intervenciones. Salió en el minuto 80 por Maupay y lo hizo absolutamente todo mal, incluso en algunas contras en las que los sevillistas iban tres contra uno con todo a favor para sentenciar“, complementan.

Incluso detallaron “los minutos de basura de Alexis Sánchez“. “El chileno lo hizo todo mal en el ratito que estuvo en el campo“, insistieron.

En medio de este oscuro panorama para Alexis, hay que recordar que desde hace unas semanas se da como seguro que Sánchez no continuará en el Sevilla la segunda parte de 2026. El fútbol brasileño aparece como un posible destino.