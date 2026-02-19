Lo que había comenzado como un año de revancha ha terminado siendo todo un problema para Alexis Sánchez. El Niño Maravilla firmó con el Sevilla de España intentando seguir peleando en Europa, pero las cosas han estado muy lejos de ser como se esperaba.

El tocopillano no lo había pasado bien en el Udinese y dejó el club con la idea de aprovechar la última parte de su carrera. Los Blanquirrojos llegaron a buscarlo y en sus primeros partidos fue clave, aunque no pudo mantener su nivel.

Desde entonces el Niño Maravilla ha estado tratando de hacerse un espacio, pero sin éxito hasta ahora. Es por ello que en España revelaron que el club no está interesado en retenerlo y deberá buscar un nuevo destino al final de la temporada en Europa en junio próximo.

Sepultan la continuidad de Alexis Sánchez en el Sevilla

El futuro de Alexis Sánchez no está muy claro, pero sí hay una cosa que parece ratificada: no seguirá en Sevilla. En los Blanquirrojos no están conformes con lo hecho por el Niño Maravilla, al que sacarán de su plantel pensando en la temporada 2026/27.

Alexis Sánchez está atravesando un duro momento en Sevilla. Foto: Getty Images.

Fue el sitio El Desmarque el que destapó la PLR que se le viene al tocopillano. “A las puertas de cumplir 38 años, y sin apenas visos de continuidad, siendo casi la cuarta o incluso quinta opción en ataque para el entrenador, la lógica dice que se marchará del Sevilla FC en junio, salvo que llegue una mejoría que se antoja cuando menos compleja de ver“.

De hecho, el citado medio remarcó que ya pudo irse hace algunas semanas, pero que no hubo ningún acuerdo. “En invierno ya hubo cantos de sirena e incluso se llegó a rumorear sobre una posible salida, pero el Niño Maravilla emplazó su decisión al próximo verano, donde parece que tomará la decisión de regresar a su continente“.

Eso no fue todo, ya que enfatizaron en que seguir en los Blanquirrojos está prácticamente descartado. “Sea como fuere, lo que parece claro es que Alexis Sánchez no continuará en el Sevilla FC, que con una situación más desahogada deberá volver al mercado en busca de un perfil ofensivo“.

Finalmente, avisaron que no será el único en partir. “El chileno no es el único que termina contrato en junio. La vinculación de otros como Nemanja Gudelj, Januzaj o Azpilicueta también expira en junio, siendo este último el único con algunas opciones de extender su compromiso con la entidad, que además también deberá decidir qué hacer con los cedidos Vlachodimos, Maupay y Batista Mendy“.

Alexis Sánchez está viviendo sus últimos meses como jugador del Sevilla. El Niño Maravilla tendrá que buscar un nuevo destino para la segunda parte del 2026 y, a sus 37 años, un retorno a Sudamérica asoma como su única opción para seguir en el fútbol.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla?

Alexis Sánchez intentará demostrar que puede seguir siendo un aporte para el Sevilla en la próxima fecha de La Liga de España. Este domingo 22 de febrero desde las 10:00 horas el elenco del chileno visita al Getafe.