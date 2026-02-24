Gary Medel ya cumplió un año desde su regreso a la U Católica, el cual fue con polémica por el rechazo de los hinchas. Sin embargo, el Pitbull se ganó a los fanáticos a punta de buen nivel, tras haber elegido antes ir a Boca Juniors que retornar a Chile.

Y con miras a esta temporada, el doble campeón de América quiere ir con todo por el título, aunque también dejó en claro que le queda poco como futbolista. A sus 38 años, el jugador contó sus planes.

“Estoy disfrutando en mi equipo donde nací, donde salí e hice todas mis inferiores, lo estoy pasando súper bien. Tenemos un gran plantel, un gran cuerpo técnico y disfrutando el día a día”, partió diciendo en las pantallas de ESPN.

Gary Medel avisa por su adiós

Durante su participación jugando tenis, promocionando el Chile Open que se juega junto al Claro Arena, Gary Medel remeció a los hinchas con su confesión. El Pitbull dejó en claro que se acerca el retiro.

“Creo que son mis últimos años ya acá en Chile por el fútbol profesional, falta poquito, voy a cumplir 39, no de retirarme este año pero hasta donde me dé, 38, 39, 40, no sé, pero disfrutando el día a día, estoy contento con eso”, confesó.

Y vaya que tiene una tarea pendiente el Pitbull. Es que con U Católica no se le ha dado el salir campeón, siendo la reciente Supercopa una de las oportunidades más cercanas de un título. Por ello, apuesta todo a este año en la Liga de Primera.

Medel quiere ser campeón con la UC/Photosport

El emblema de la Generación Dorada en la Roja posee los dos títulos de Copa América en 2015 y 2016. Pese a la importancias de esos trofeos, a nivel de clubes no ha logrado gritar campeón en su carrera.

