A pesar de que Tomás Asta-Buruaga se despidió de la UC a fines de 2025, no sólo continuó en el plantel cruzado. También se ganó un lugar como lateral derecho en la consideración de Daniel Garnero. De todas maneras, el polifuncional defensor se considera muy autocrítico.

Algo que se nota en lo personal y en lo colectivo. En cuanto a lo global, Asta-Buruaga recibió una consulta que aludía a las mejorías que debe buscar el DT de la Franja. “Esa pregunta tienes que hacérsela a él. Pero creo que nos vamos encontrando”, aseguró el zaguero de 29 años.

“Tenemos cosas por mejorar y corregir. En 3/4 perdemos pelotas muy tontas y quedamos muy desprotegidos. Eso se trabaja en la semana y lo estamos haciendo. Pero esa pregunta va más para el cuerpo técnico que para mí”, añadió Asta-Buruaga, quien ya contabiliza 106 partidos en Universidad Católica.

Zampedri, Palavecino y Asta-Buruaga ante Coquimbo Unido. (Javier Torres/Photosport).

Por lo pronto, las conclusiones del ex jugador de Deportes Antofagasta, Everton y Unión La Calera son positivas. “Estamos haciendo las cosas bien, hay cosas por mejorar como las pelotas detenidas, pelotas que perdemos por encontrar el pase más bonito”, aseguró Tomi Asta-Buruaga.

“Más que nada eso, el equipo se ve bien y tiene cosas muy positivas. Y corregir las cosas que son malas en la semana”, dijo Asta-Buruaga, quien ya vislumbra el duelo ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

A pesar de que Tomás Asta-Buruaga jugó los primeros cuatro partidos de la Liga de Primera en la UC, tiene algunos aspectos en los que es consciente que debe dar un paso hacia adelante. “Me siento cómodo, con mucha confianza”, aseguró el futbolista, quien sigue como lateral derecho en la Franja.

“Obviamente soy muy autocrítico, sé que tengo que mejorar los centros y tomar mejores decisiones cuando llego a 3/4 de cancha”, apuntó Tomi. Evidentemente son dos aspectos que un marcador de punta ofensivo debería tener. Y él lo sabe perfectamente.

De todos modos, por ahora se ha impuesto en el duelo contra Bernardo Cerezo por ese puesto. “La competencia es bien sana, Bernardo es un excelente jugador y persona. Y cuando vuelva Seba (Arancibia), estará muy linda esa competencia, todos sabemos la calidad de jugador que es”, aseguró.

Sebastián Arancibia se recupera de una cirugía por una pubalgia. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Después veremos dónde puedo jugar, si de central o lateral. La idea es seguir teniendo ritmo y aportar al equipo, aunque toquen 3, 5 minutos o desde el inicio”, cerró Tomás Asta-Buruaga, quien seguramente será estelar ante los Diablos Rojos este domingo 1 de marzo a contar de las 20:30 horas.

Revisa el compacto del triunfo de Católica vs Coquimbo Unido

En resumen:

Tomás Asta-Buruaga alcanzó los 106 partidos disputados con la camiseta de Universidad Católica, según Transfermarkt.

El defensor de 29 años se consolidó como lateral derecho titular bajo Daniel Garnero ante la lesión de Sebastián Arancibia y el bajo nivel de Bernardo Cerezo.

Universidad Católica enfrentará a Ñublense este domingo 1 de marzo a las 20:30 horas en Chillán.